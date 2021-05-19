Радбез ООН знову не погодив заяву щодо конфлікту на Близькому Сході

Колишні спроби прийняти спільну заяву також не увінчалися успіхом через позицію Сполучених Штатів

Учасники Ради Безпеки ООН в четвертий раз за останні 8 днів не змогли узгодити спільну заяву, що закликає сторони конфлікту на Близькому Сході до зниження напруженості. Йдеться в заяві постпреда США в ООН Лінди Томас-Грінфілд у вівторок, 18 травня.

«Ми не вважаємо, що публічна заява в даний момент посприяє деескалації», — заявила Томас-Грінфілд.

Вашингтон як і раніше націлений на «інтенсивну дипломатію« заради припинення насильства, додала вона.

Колишні спроби прийняти спільну заяву також не увінчалися успіхом через позицію Сполучених Штатів.

Постійний спостерігач Палестинської національної адміністрації при ООН Ріяд Мансур засудив відсутність єдиної думки. Він заявив, що попросив Організацію Об’єднаних Націй виступити із закликом до негайного надання гуманітарної допомоги населенню сектора Газа.

Франція пізніше направила СБ ООН проект резолюції, розробленої спільно з Єгиптом і Йорданією. Документ закликає до режиму припинення вогню і був узгоджений президентом Франції Емманюелем Макроном на відеоконференції з його єгипетським колегою Абдель Фаттаха ас-Сісі і йорданським королем Абдаллою II, повідомили в канцелярії французького лідера.

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.