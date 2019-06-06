  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ізраїль з початку року відмовив у в'їзді понад 1900 українцям

    • Розсилка
    <span>Прикордонний контроль в аеропорту Тель-Авіва</span> - Ізраїль з початку року відмовив у в'їзді понад 1900 українцям
    Прикордонний контроль в аеропорту Тель-Авіва

    За минулу добу Ізраїль не пропустив 20 громадян України, повідомив речник ДПСУ

    З початку року в Ізраїль не пустили понад 1900 українців.

    Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

    «За минулу добу Ізраїль не пропустив 20 громадян України, а з початку року - 1910 осіб», - розповів Демченко.

    За його словами, відмову в перетині українського кордону отримали лише 605 громадян Ізраїлю.

    «Чому вони ( ізраїльська сторона, – ред.) тримають таку кількість відмов у відношенні до громадян України, пояснити я не можу. Зі свого боку упередженого відношення до громадян Ізраїлю на кордоні України немає», - зазначив речник ДПСУ.

    Як відомо, 15 лютого в аеропорту «Бориспіль» 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

    В посольстві України у Ізраїлі заявили, що головною причиною, з якої Ізраїль відмовляє громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави, є попередження нелегальної імміграції.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Держприкордонслужба Ізраїль візи українці Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ