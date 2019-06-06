Ізраїль з початку року відмовив у в'їзді понад 1900 українцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прикордонний контроль в аеропорту Тель-Авіва

За минулу добу Ізраїль не пропустив 20 громадян України, повідомив речник ДПСУ

З початку року в Ізраїль не пустили понад 1900 українців.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«За минулу добу Ізраїль не пропустив 20 громадян України, а з початку року - 1910 осіб», - розповів Демченко.

За його словами, відмову в перетині українського кордону отримали лише 605 громадян Ізраїлю.

«Чому вони ( ізраїльська сторона, – ред.) тримають таку кількість відмов у відношенні до громадян України, пояснити я не можу. Зі свого боку упередженого відношення до громадян Ізраїлю на кордоні України немає», - зазначив речник ДПСУ.

Як відомо, 15 лютого в аеропорту «Бориспіль» 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

В посольстві України у Ізраїлі заявили, що головною причиною, з якої Ізраїль відмовляє громадянам України у наданні дозволу на в’їзд на територію держави, є попередження нелегальної імміграції.

Джерело: УНН