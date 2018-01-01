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    Ізраїль завдав удару по військовому табору терористів ХАМАС

    Військово-повітряні сили Ізраїлю відповіли на ракетний обстріл з території сектора Газа
    Військово-повітряні сили Ізраїлю у відповідь на новий ракетний обстріл атакували військовий об'єкт ХАМАС на півдні сектора Газа. Про це повідомляє армійська прес-служба у своїй сторінці Twitter. «У відповідь на ракету, випущену в бік Ізраїлю раніше ввечері, літак ВПС Ізраїлю завдав удару по військовому об'єкту, що належить
    • Сьогодні, 06:57
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    ВПС Ізраїлю відповіли на ракетний обстріл з території сектора Газа
    ВПС Ізраїлю відповіли на ракетний обстріл з території сектора Газа

    Військово-повітряні сили Ізраїлю відповіли на ракетний обстріл з території сектора Газа

    Військово-повітряні сили Ізраїлю у відповідь на новий ракетний обстріл атакували військовий об'єкт ХАМАС на півдні сектора Газа.

    Про це повідомляє армійська прес-служба у своїй сторінці Twitter.

    «У відповідь на ракету, випущену в бік Ізраїлю раніше ввечері, літак ВПС Ізраїлю завдав удару по військовому об'єкту, що належить терористичній організації ХАМАС на півдні Гази», - йдеться в повідомленні.


    Ввечері 1 січня повідомлялося, що військові Ізраїлю засікли пуск ракети з сектора Газа по території країни.

    Нагадаємо: обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

    Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий в секторі Газа ісламістський рух ХАМАС.

    Раніше, Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс.


    США Ізраїль обстріл літак Twitter
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