Ізраїль завдав удару по військовому табору терористів ХАМАС

Військово-повітряні сили Ізраїлю відповіли на ракетний обстріл з території сектора Газа

Військово-повітряні сили Ізраїлю у відповідь на новий ракетний обстріл атакували військовий об'єкт ХАМАС на півдні сектора Газа.

Про це повідомляє армійська прес-служба у своїй сторінці Twitter.

«У відповідь на ракету, випущену в бік Ізраїлю раніше ввечері, літак ВПС Ізраїлю завдав удару по військовому об'єкту, що належить терористичній організації ХАМАС на півдні Гази», - йдеться в повідомленні.

