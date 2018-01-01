Ізраїль завдав удару по військовому табору терористів ХАМАС

Військово-повітряні сили Ізраїлю відповіли на ракетний обстріл з території сектора Газа

Військово-повітряні сили Ізраїлю у відповідь на новий ракетний обстріл атакували військовий об'єкт ХАМАС на півдні сектора Газа. Про це повідомляє армійська прес-служба у своїй сторінці Twitter. «У відповідь на ракету, випущену в бік Ізраїлю раніше ввечері, літак ВПС Ізраїлю завдав удару по військовому об'єкту, що належить