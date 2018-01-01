Ізраїль завдав удару по військовому табору терористів ХАМАС
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Військово-повітряні сили Ізраїлю відповіли на ракетний обстріл з території сектора Газа
Військово-повітряні сили Ізраїлю у відповідь на новий ракетний обстріл атакували військовий об'єкт ХАМАС на півдні сектора Газа.
Про це повідомляє армійська прес-служба у своїй сторінці Twitter.
«У відповідь на ракету, випущену в бік Ізраїлю раніше ввечері, літак ВПС Ізраїлю завдав удару по військовому об'єкту, що належить терористичній організації ХАМАС на півдні Гази», - йдеться в повідомленні.
In response to the rocket fired towards Israel earlier this evening, an IAF aircraft targeted a military compound belonging to the terrorist organization Hamas in southern Gaza.— IDF (@IDFSpokesperson) 2 січня 2018 р.
The IDF holds Hamas accountable for events in Gaza
Ввечері 1 січня повідомлялося, що військові Ізраїлю засікли пуск ракети з сектора Газа по території країни.
Нагадаємо: обстріли ізраїльської території з сектора Газа почастішали після рішення США визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.
Відповідальність за обстріли Ізраїль покладає на правлячий в секторі Газа ісламістський рух ХАМАС.
Раніше, Білий дім виступив з пропозицією до палестинського руху ХАМАС перенести столицею Палестини в передмістя Єрусалима - Абу-Діс.