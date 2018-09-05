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    Ізраїльська авіація нанесла ракетний удар по заходу Сирії

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    <p>Ракетний удар</p> - Ізраїльська авіація нанесла ракетний удар по заходу Сирії
    Фото: Sana

    Ракетний удар

    Літаки ВПС Ізраїлю на низькій висоті увійшли в повітряний простір Сирії з західної частини Бейрута

    Ізраїльські Військово-повітряні сили у вівторок завдали ракетні удари по сирійських провінціях Хама і Тартус.

    Про це повідомляє агентство Sana.

    За попередніми даними, в Хамі загинула одна людина, четверо отримали поранення. У Тартусі постраждали вісім людей.

    За словами джерела агентства, літаки ВПС Ізраїлю на низькій висоті увійшли в повітряний простір Сирії з західної частини Бейрута.

    Нагадаємо, російські військові літаки відновили повітряні удари по останній утримуваній повстанцями провінції Ідліб після 22-денної перерви.

    США застерігали від будь-якого застосування у Ідлібі хімічної або біологічної зброї і пообіцяли «рішучу відповідь» у разі атаки в Ідлібі.

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