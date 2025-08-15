Головна Новини
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко

Олена Зварич
glavcom.ua
Олена Зварич
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Міністр оборони США Вільям Перрі (четвертий ліворуч) біля шахтно-пускової установки на базу ракетних військ неподалік Первомайська на Миколаївщині, 1994 р. За кілька років усі ракетні шахти в Україні буде підірвано, одна залишиться як музей
архівне фото з відкритих джерел

Третій президент України впевнений, що в 1990-х варто було використати інакший механізм передачі ядерної зброї, а тактичну варто було лишити

Ядерну зброю, від якої Україна добровільно відмовилася в 1994 році, слід було передати не Росії, а Сполученим Штатам, які виступили ініціатором знезброєння України. Про це заявив третій президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з журналістами, що відбулася в його мистецькому комплексі «Код нації» у с. Нові Петрівці неподалік Києва. Про це повідомляє «Главком».

«Треба було ядерну зброю віддати Америці. Або мав знайтися колективний механізм (під контролем демократичних країн – «Главком»), який би не допустив, щоб ці активи потрапили до Росії», – вважає Ющенко.

На його думку, з огляду на зовнішньополітичну ситуацію та економічну кризу Києву в той час було вкрай складно залишити у своїй власності стратегічну ядерну зброю, що лишилася на території України у спадок від Радянського Союзу, адже комплекс шахтно-пускових установок та запас міжконтинентальних ракет – «це було важко в обслуговуванні і політично та військово недоцільно». Але, за словами Ющенка, «треба було подумати, щоб мати інструментарій, як цим активом мудро розпорядитися, а от тактичну ядерну зброю не треба було здавати, її треба було виділити як окрему частину системи безпеки».

Водночас Віктор Ющенко звертає увагу на тодішню політику США щодо України, помилковість якої з висоти сьогоднішнього дня є очевидною. США чомусь боялися, що Україна порушуватиме Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, а тим часом, на думку Ющенка, «США мали б подивитися на Україну, як на Польщу, тобто як на стратегічного свого партнера в Європі».

Натомість Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від держав «ядерного клубу» (США, Франції, Великої Британії, Росії і Китаю), викладені в Будапештському меморандумі. Проте, нагадує Віктор Ющенко, жодна з держав-підписантів, окрім України, не дотрималася взятих згідно з договором зобов’язань.

Теги: ядерна зброя переговори США Україна росія Віктор Ющенко

