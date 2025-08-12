Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Що для Трампа значить зустріч на Алясці?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп все ж налаштувався на «обмін»
колаж: glavcom.ua

«Обмін відмовами» – що готує Трамп для України?

З усіх заяв Трампа на цей момент можна зробити хіба кілька загальних висновків – бо для конкретики вони надто суперечливі. Як і завжди.

Перший момент: зустріч на Алясці для Трампа – спосіб з’ясувати угодоспроможність Путіна в принципі. «Ми проведемо зустріч з Володимиром Путіним, і за підсумками цієї зустрічі, можливо, в першу пару хвилин, я точно знатиму, можлива угода чи ні».

Відповідно, конкретику обговорюватимуть потім – зокрема, «обмін територіями» (хоча це неймовірно маніпулятивний термін, бо Україна не має російських територій – курська спецоперація давно завершена – щоб «міняти» їх на свої; це хіба «обмін відмовами» – Україна має відмовитись від певних своїх територій чи від їх захисту в обмін на відмову Росії наступати на інших напрямках). І, ймовірно, вже в іншому форматі: за участі Європи і України.

Більшість орієнтується на те, що вирішальною стане онлайн-нарада «коаліції охочих» 13 серпня, за підсумками якої буде формуватись остаточне рішення вже після п'ятничної зустрічі з Путіним (можливо, вже в суботу).

Другий момент: Трамп все ж налаштувався на «обмін». Про це свідчить його риторика. Найімовірніше, Трамп готовий домовлятись про «обмін відмовами» не на нашу користь – і готовий проігнорувати нашу незгоду.

Але досі незрозумілий важливий нюанс: «обмін» - це умова Трампа, в яку він вчепився як в ноу-хау? Чи це вже узгоджена умова і Путіна теж? Бо якщо з Путіним Трамп нічого не узгоджував, а відклав це до Аляски, сцарь цілком може не погодитись з таким форматом домовленостей – «головне – обмін, а все інше якось потім при нагоді».

Якщо Путін має значно ширший перелік планів на Україну – то навряд він готовий обмежитись тільки трампівським форматом. А планувати Путін може багато. Зокрема, якщо в частині «обов’язкових і безкомпромісних» числяться негайні вибори. Відновлення позицій РПЦ. Відновлення прав і позицій російських партій. Відновлення прав і позицій російської мови. Заборона частини українських партій і організацій, арешт і засудження певних діячів як «нацистів». Обмеження чисельності ЗСУ. Демобілізація і заборона мобілізації. Демілітаризація і заборона збройних виробництв та накопичення зброї. Зобов’язання розірвати зв’язки з НАТО. Чи готовий Путін викреслити все це і обмежитись одним-єдиним пунктом? Даних нема.

Ну і Путін може потягнути інтригу: не відмовлятись одразу, але дочекатись анонсованої різкої реакції від Європи, скажімо. Поки не факт, що вона дійсно буде, але для нас це визначатиме практично все.

Хоча до речі про анонси: і ми, і європейські лідери попередньо вже означили своє неприйняття порушення принципів Потсдамського світу (ну і Конституції України заодно). Але чи готові всі вони витримати цю лінію до кінця? Бо і Україна, і європейці не наважуються (якщо висловлюватись культурно) жорстко протистояти Трампу в окремих важливих питаннях. То чи наважаться вони пробувати зупинити Трампа буквально в парі кроків від омріяного ним результату – ще однієї формально припиненої війни?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Україна росія війна переговори Дональд Трамп Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кім підтвердив «беззастережну підтримку» дій Москви у війні проти України
Кім Чен Ин підтвердив «беззастережну підтримку» дій Москви у війні проти України
13 липня, 02:15
Мирослав Кувалдін із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ із позивним «Джонич»
Співак-воїн Кувалдін різко висловився про російськомовних українців
16 липня, 12:40
У гімні закликають поглянути «на купи черепів, що залишилися від росіян»
Афганістан – «могила для росіян»: Росія обурена гімном «Талібану»
28 липня, 22:41
Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
Глава МЗС Туреччини повідомив нові подробиці зустрічі Зеленського з Путіним
26 липня, 01:01
У Черкасах є постраждалі внаслідок атаки РФ
Удар по Черкасах: кількість поранених зросла, серед них – дитина
24 липня, 06:58
Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі
Аналітики ISW повідомили, коли РФ може почати атакувати 2000 дронами за ніч
27 липня, 05:20
У ЗСУ розповіли про іноземних добровольців на фронті
Сільки іноземців воюють на боці України: оприлюднено дані
4 серпня, 20:18
У Дніпрі виникли пожежі на декількох локаціях
РФ вдарила дронами по Дніпру: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
7 серпня, 08:26
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео
«Відразу сльози». Прихильниця Путіна розповіла, як страждала через відсторонення від Олімпіади
10 серпня, 15:07

Олексій Голобуцький

Що для Трампа значить зустріч на Алясці?
Що для Трампа значить зустріч на Алясці?
Реальний мир чи нова пауза: що задумав Путін
Реальний мир чи нова пауза: що задумав Путін
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?
Трамп не вірить у блеф Путіна. Чого чекати до 8 серпня?
Німеччина закрутить гайки українським чоловікам
Німеччина закрутить гайки українським чоловікам
Трамп дав Путіну час на окупацію Херсонської та Запорізької областей?
Трамп дав Путіну час на окупацію Херсонської та Запорізької областей?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
16K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
6536
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
5766
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
4061
«Укрзалізниця» підказала лайфхак для купівлі квитків

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua