Євросоюз відкладає контрзаходи на випадок торговельної війни зі США

Угода між Сполученими Штатами та Європейським Союзом встановлює базовий тариф у 15% на більшість товарів

Європейський Союз ухвалив рішення призупинити пакет тарифів проти Сполучених Штатів, які збирався запровадити з 7 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Європейської комісії Олафа Гілла, якого цитує Europa Press.

За словами Гілла, ЄС продовжує працювати з США над остаточним формулюванням спільної декларації щодо двосторонньої торгівлі та тарифів. «З огляду на ці цілі Комісія вживе необхідних заходів для призупинення на шість місяців контрзаходів ЄС проти США, які мали набути чинності 7 серпня», – каже він.

Як зазначив посадовець, відповідне рішення Єврокомісії щодо контртарифів очікується вже у вівторок, 5 серпня.

Нагадаємо, Сполучені Штати та Європейський Союз досягли довгоочікуваної торговельної угоди. Вона встановлює базовий тариф у 15% на більшість товарів, включаючи автомобілі.

Трамп стверджував, що торгівля між США та ЄС була «дуже, дуже односторонньою угодою», і обидві сторони «хочуть бачити трохи справедливості». Він висловив сподівання на вирішення кількох питань. У відповідь, фон дер Ляєн зазначила: «Якщо ми досягнемо успіху, я думаю, це буде найбільша угода, яку кожен з нас коли-небудь укладав».

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Трамп каже, що Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку, отримуючи «величезні прибутки».

До слова, президент США Дональд Трамп затвердив новий тарифний план, який передбачає збереження базової митної ставки на рівні 10%. Білий дім оголосив про нову тарифну політику. Як зазначено в заяві, «універсальний» тариф у 10% зберігається для більшості країн із позитивним торговельним сальдо зі США, тобто таких, у які Америка експортує більше, ніж імпортує.