Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори
Існер хоче повернути російські прапори
фото: Reuters

Ексвосьма ракетка світу раптово здивувався відсутності прапорів у російських тенісистів

Колишній американський тенісист Джон Існер здивувався, що росіяни досі грають у турі без зазначення їхніх прапорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

«Чи можна повернути прапор російським тенісистам? Зараз це виглядає трохи безглуздо», – написав Джон Існер в Х, після перемоги Карена Хачанова над Александером Звєрєвим у півфіналі «Мастерса» в Торонто.

Один із підписників тенісиста прокоментував його пост, натякаючи на українських гравців: «І, чесно кажучи, не тиснути руки після матчу – це теж безглуздо», на що американець відреагував смайликом: «🎯».

ATP, WTA та ITF заборонили російським і білоруським тенісистам виступати на індивідуальних змаганнях під прапорами своїх країн після початку повномасштабного вторгнення Росії за підтримки Білорусі на територію України 24 лютого 2022 року.

Також, ITF відсторонила всі російські та білоруські збірні від участі у всіх командних турнірах.

Джон Ізнер – колишній американський тенісист півфіналіст Мейджера (Вімблдон-2018); переможець 24 турнірів ATP (з них 16 в одиночному розряді); колишня восьма ракетка світу в одиночному рейтингу.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Теги: спорт росія теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформацію про «плани» Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично
Інформацію про «плани» Росії збільшити виробництво ударних дронів треба сприймати критично
24 липня, 13:10
Природним станом суспільств є кланово-родова структура, а зовсім не демократія
Чи всі люди готові до демократії? Неприємна правда
7 липня, 17:07
ГУР оприлюднило наказ командувача військового округу РФ про посилення бази у Вірменії
Командування РФ видало наказ про посилення військових сил в Вірменії
7 липня, 12:43
Патюков працював тренером на стадіоні «Праця» – навчав дітей грати в лапту
ЗСУ ліквідували російського окупанта-тренера з лапти
12 липня, 21:49
Керолайн Левітт заявила, що Трамп прагне, аби війна закінчилася дипломатичним рішенням
Трамп дав Путіну 50 днів. Білий дім розкрив план тиску на РФ
17 липня, 22:03
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року
31 липня, 08:26
Після удару розгорілася пожежа
Удари безпілотниками по РФ, атака на Україну: головне за ніч
4 серпня, 05:54
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
Землетрус на Камчатці: хвиля цунамі досягла узбережжя США
30 липня, 19:57
Співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк була вбита під час атаки Росії
Російський удар по Києву. Загинула відома кавова експертка з двома доньками
1 серпня, 17:02

Новини

ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
ЗСУ на фронті знищили призера чемпіонату Європи з сумо Комбу-Доржу Ооржака
Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори
Титулований екстенісист з США запропонував повернути на турніри російські прапори
Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів
Матч «Динамо» з «Пафосом» відвідали родини загиблих на війні фанатів
Українки здобули срібло на юніорському чемпіонаті Європи зі стендової стрільби
Українки здобули срібло на юніорському чемпіонаті Європи зі стендової стрільби
«Панатінаїкос» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
«Панатінаїкос» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок кваліфікації Ліги Європи
«ПСЖ» пообіцяв Забарному, що позбудеться росіянина Сафонова – джерело
«ПСЖ» пообіцяв Забарному, що позбудеться росіянина Сафонова – джерело

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
12K
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
8317
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
4372
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
3871
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Новини

Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua