Ексвосьма ракетка світу раптово здивувався відсутності прапорів у російських тенісистів

Колишній американський тенісист Джон Існер здивувався, що росіяни досі грають у турі без зазначення їхніх прапорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

«Чи можна повернути прапор російським тенісистам? Зараз це виглядає трохи безглуздо», – написав Джон Існер в Х, після перемоги Карена Хачанова над Александером Звєрєвим у півфіналі «Мастерса» в Торонто.

Один із підписників тенісиста прокоментував його пост, натякаючи на українських гравців: «І, чесно кажучи, не тиснути руки після матчу – це теж безглуздо», на що американець відреагував смайликом: «🎯».

ATP, WTA та ITF заборонили російським і білоруським тенісистам виступати на індивідуальних змаганнях під прапорами своїх країн після початку повномасштабного вторгнення Росії за підтримки Білорусі на територію України 24 лютого 2022 року.

Також, ITF відсторонила всі російські та білоруські збірні від участі у всіх командних турнірах.

Джон Ізнер – колишній американський тенісист півфіналіст Мейджера (Вімблдон-2018); переможець 24 турнірів ATP (з них 16 в одиночному розряді); колишня восьма ракетка світу в одиночному рейтингу.

Нагадаємо, юніорська збірна Росії з академічного веслування не зможе взяти участь у першості світу, що пройде у Литві.

Литва відмовилася видавати росіянам в'їзні візи, повідомив президент Федерації веслувального спорту Росії Олексій Свірін.

«Ситуація щодо деяких країн залишається складною, і через неможливість отримати візи збірна команда Росії до 19 років не виступить на першості світу», – розповів Свірін.

Раніше веслувальники з країни-агресора пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі, бо не стали підписувати запропоновані господарями змагань декларації. Першість світу з веслування для спортсменів не старше 23 років проходила в Познані з 23 по 27 липня.

До слова, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.