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Трамп зізнався, як дружина Меланія впливає на рішення щодо України

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Трамп зізнався, як дружина Меланія впливає на рішення щодо України
Дональд Трамп визнав, що Меланія дуже схожа на нього
фото з відкритих джерел

Меланія, наголосив президент США, дуже розумна, тому тримається нейтральної позиції

Перша леді США Меланія Трамп є неупередженою, коли справа стосується російсько-української війни. Про це, як пише «Главком», заявив журналістам очільник Білого дому Дональд Трамп, інформує видання Clash Report.

Американського лідера попросили прокоментувати можливий вплив дружини на його останні рішення, які стосуються збройного конфлікту між Києвом та Москвою.

«Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона схожа на мене – вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати», – сказав американський президент.

Також Дональд Трамп зазначив, що щотижня з обох сторін гинуть від 5 до 7 тисяч солдатів, а також гинуть цивільні громадяни. 

 

Зазначимо, про ймовірний вплив 55-річної Меланії на 79-річного чоловіка заговорили 14 липня після пресконференції в Овальному кабінеті, коли Трамп розповідав про свої розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним.

«Я йду додому і кажу першій леді: «Я сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова. А вона каже: «О, справді? Але щойно атакували ще одне місто», – розповідав Трамп.

Нагадаємо, американські ЗМІ вважають, що Меланія Трамп регулярно нагадує чоловікові про жертви російських авіаударів по українських містах. Таким чином перша леді чинить на Дональда Трампа значно більший політичний вплив, ніж вважалося раніше.

«Главком» писав, що Дональд Трамп пригрозив Росії новими санкціями, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп політик заявив, що «дуже незадоволений» Москвою.

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Теги: Дональд Трамп Меланія Трамп війна США

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