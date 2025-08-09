Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Що буде, якщо переговори проваляться?
фото: AP

Зустріч на Алясці. Території, санкції та початок передвиборчих баталій в Україні

Аляска достатньо дивний вибір для Путіна. З однієї сторони – це приниження (місце, яке Росія продала за безцінь, а причиною продажу стали борги і афери представників царської фамілії). З іншої – у Путіна, схоже не було вибору: Трамп не хоче ні з ким ділити лаври переможця.

Головний принцип США

Перш ніж почати писати про поточну ситуацію, ми маємо розуміти, що головний принцип американської дипломатії зводиться до наступної формули: «вирішення питання не є ціллю дипломатії. Головна ціль – досягнення балансу великих систем». І навіть Трамп з його несистемністю буде дотримуватися цього принципу.

Кордони і загрози

На цей момент, схоже, пропозиції Трампа передбачають те, що лінія розмежування є новим кордоном. У звʼязку з цим маємо два питання, які поки не мають відповіді. Перше: чи росіяни на це погодяться. Друге – відсутність гарантій, яка виглядає зараз, як доконаний факт, який ніхто не обговорюватиме, як мінімум, зараз. Україна вже заявила, що кордони прописані у Конституції. Росія також не змінюватиме конституцію. Іншими словами, навіть якщо відбудуться результативні переговори, ніхто ніяких гарантій давати не буде.

Санкції

Формат зняття санкцій ключове питання переговорів. Росія, схоже просуває ідею Дмітрієва про створення спільних торгових домів, які під американським прапором будуть продавати російські підсанкційні товари в ЄС та в інших недружніх країнах. Пропозиція США поки не зрозуміла. Але, зняття санкцій є базовим тригером для ЄС. Власне позиція ЄС дуже проста: продовження війни є більш прийнятним ніж зняття санкцій. Але ЄС змушена поки йти в фарватері США. Як вийти з цього трикутника поки неясно. Але я хочу наголосити: не території, а саме санкції є «золотим ключиком» до результативних переговорів.

Армія, мова, віра

Росіяни 100% виставлять питання мови та церкви і у разі позитивного вирішення попередніх двох питань нас будуть нагинати прийняти відповідні зміни до законів. Окрім того, ми 100% отримаємо гарантію, що не вступимо у НАТО у зрозумілій перспективі. Базова червона лінія для нас – це збереження ВПК і постачання зброї. Як на мене, це головне питання для нас. І тут потрібно добиватися гарантій.

Логіка виборів

Ми давно вже живемо у логіці виборів, яка тільки посилюється. Якщо переговори Трамп-Путін будуть результативними, ми отримаємо страшний срач всередині країни. З усіма відповідними наслідками. Хоча, навіщо чекати переговорів, за наступний тиждень ми побачимо масу інформаційних атак всіх проти всіх. Що буде, якщо переговори проваляться? Трамп продовжить вводити вторинні санкції.

Гра Китаю

Китай точно не зацікавлений у цих домовленостях. Пекіну важливо, щоб Росія пішла на мир не у переговорах з США, а під тиском Китаю. Проте, зараз, вплинути на позицію Путіна Китай навряд чи може. Також варто звернути увагу на те, що Путін прекрасно усвідомлює: зараз у нього точка біфуркації. Або він погодиться на пропозиції Трампа або зробить вагомий крок до політичного васалітету від Китаю.

Як на мене, це єдина причина по якій Путін, теоретично, може піти на пропозиції Трампа. Але, як завжди, в таких випадках, все може зірватися в будь-який момент. До 15.08 ще дуже далеко.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Китай путін Дональд Трамп Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вторинні тарифи, які можуть запровадити США, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти
США можуть ускладнити продаж російської нафти в певні країни – Reuters
15 липня, 22:29
Сійярто: Україна зіштовхнеться зі справді серйозними проблемами, якщо ці відносини буде заморожено
Угорщина запровадила санкції проти українських військових через смерть мобілізованого
17 липня, 23:07
У Росії гучно
У Ростовській області безпілотники атакували залізничну станцію
21 липня, 02:51
Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі за витратами на оборону
Україна лідирує у світі за витратами на оборону від ВВП – Підласа
21 липня, 13:06
Дністер є важливою для енергозабезпечення Молдови річкою
Молдова попросила Україну допомогти стабілізувати рівень води в Дністрі
24 липня, 21:06
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
Приблизний рух ракет та дронів цієї ночі: карта
31 липня, 06:55
Сьогодні українські кавуни переважно надходять із південних регіонів
Українські кавуни: звідки їх везуть та як обрати найсмачніший
6 серпня, 19:31
Внаслідок атаки знищено літак Су-30СМ
СБУ вразила ключову авіабазу РФ для операцій в Чорному морі
4 серпня, 13:32
Суровикіно є стратегічним логістичним вузлом
Дрони атакували залізницю у Волгоградській області (відео)
7 серпня, 06:44

Вадим Денисенко

Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
Єдина причина, чому Путін може погодитися на пропозиції Трампа
Переговорні гойдалки. Що відомо
Переговорні гойдалки. Що відомо
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир буде залежати від Китаю
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
Трамп і Моді. Переговори вперлись в Індію
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
4296
Нацбанк поскаржився Свириденко на роздуті амбіції Смілянського
2570
Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно
2545
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
2516
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua