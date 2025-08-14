Віктор Ющенко зробив заяву щодо переговорів на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна

«З трагічного – у мене виникає паралель з Мюнхенською угодою»

«Путін святкує найбільшу свою за останні 25 років перемогу. Бо коли він, почавши війну, «зайшов за лінію», йому ніхто не повинен подавати руки, не сідати з ним за стіл (переговорів – Главком)», – таку думку про заплановану 15 серпня на Алясці зустріч лідерів США та Росії висловив третій президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з журналістами, що відбулася в мистецькому комплексі «Код нації» неподалік Києва. Про це повідомляє «Главком».

«На Хрещатику висять оголошення: «Якщо ви побачите десь кримінального злочинця Володимира Путіна, повідомляйте в секретаріат Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб його арештували». Майже чотири роки (світові лідери – «Главком») не знали його номер телефону – ніхто йому не дзвонив. Він не має ніякої договороздатності», – мотивував Ющенко своє ставлення до перспектив зустрічі Дональда Трампа з Путіним.

Третій президент України вважає: жоден політик – ні український, ні зарубіжний – не має права поступатися суверенними територіями України: «Стосовно порядку денного, який, як очікується, розглядатиметься кримінальним злочинцем Путіним і президентом великої країни Америки, то (…) це суверенна українська земля, і ні в кого немає мандата сказати: ну ви знаєте, якщо обставини такі, то ми готові п’ять територій (областей – «Главком») віддати».

Відповідаючи на уточнююче запитання, Ющенко зазначив, що Україна не повинна приймати умови домовленостей про втрату своїх територій, якщо такі домовленості будуть укладені під час перемовин Трампа та Путіна.

Віктор Ющенко нагадав, що до вторгнення в Україну РФ не пред’являла територіальних претензій Україні і завжди визнавала непорушність наших кордонів, а Україна не давала жодних підстав для агресії, ретельно дотримуючись міжнародного права.

Мир від Путіна – загарбання українських територій

«Україна – одна з країн-засновниць ООН, ми виконуємо її Статут, ми пройшли унікальну школу ядерного роззброєння, до слова, на прохання Сполучених Штатів. Не Росії, а Сполучених Штатів. Що ми натомість отримали? Меморандум про гарантії (Будапештський меморандум 1995 року – «Главком»). Єдина країна, яка виконала меморандум, – це Україна. Запитання до світу: яку вину має за собою Україна за взятими міжнародними зобов’язаннями? Чи ми зробили щось комусь із сусідів, що загрожує їхній безпеці? Ні. Більше того – кожен сантиметр державного кордону було делімітовано на землі та на морі. Ніхто нам не пред’явив, і Росія зокрема, претензій територіального характеру. Натомість Росія почала війну», – нагадав третій президент.

Заплановані переговори на Алясці, каже Ющенко, повертають нас думками до Мюнхенської змови 1938 року: «З трагічного – у мене виникає паралель з Мюнхенською угодою: щоб умиротворити Гітлера, Чемберлен і Деладьє (прем’єр-міністри Великої Британії та Франції – «Главком») прилетіли до Гітлера в Мюнхен, президента Чехословаччини посадили в коридорі, і в ім’я миру фіналізували угоду тим, що віддали Гітлеру частину суверенної території Чехословаччини. Чемберлен, повернувшись у Лондон, вийшов з літака і показав журналістам папірець формату А4: «Я вам привіз мир». Через певний час Черчилль сказав: «Ти привіз не мир, а війну і ганьбу». А через 9 місяців після Мюнхена починається найбільша в історії людства бійня – Друга світова війна».

Віктор Ющенко підкреслив, що за терміном «мир» сторони бачать цілковито протилежні речі: Путін уявляє собі загарбання українських територій, Україна говорить про справедливий мир, «зараз виник термін – чесний мир». «Що таке мир? Якщо ми маємо спільне розуміння з Європою та Америкою, що таке мир, то нам легко говорити: наші дії відповідають цьому плану чи не відповідають. Якщо ця категорія девальвується, то починають говорити про припинення вогню. А що далі? (…) Ми бачили вже багато перемовин про припинення вогню під час Мінського процесу, і це ні до чого не привело, Путін вторгся в Україну (в лютому 2022 року – «Главком»)», – нагадав Ющенко.

Експрезидент порахував, що нинішня війна є 24-ю війною «з часів Середньовіччя, відтоді, як з’явилося слово «Росія» навзамін Московського цартсва», оскільки Московія завжди намагалася колонізувати Україну.

Дипломатичний формат – це пуста дорога

Ющенко нагадав, що до антипутінського альянсу входять 54 країни, що продукують більше 60% світового ВВП, тоді як до антигітлерівської коаліції входило 53 країни. «Якщо економіка – кров війни, то в цьому союзі фінансів, ресурсів значно більше, ніж у путінської Росії. (…) Дипломатичний формат – це пуста дорога. Що, у нас не було припинення вогню, переговорів? (…) Якщо ми закінчимо війну половинчастим рішенням, то ви вчините нечесно щодо своїх дітей і онуків – передасте поколінням, які йдуть після вас, складніші задачі. Це буде не рішення – це погіршення ситуації, яка невдовзі стане ще складнішою», – застеріг Ющенко.

