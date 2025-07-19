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Зеленський доручив синхронізувати санкції ЄС в українській юрисдикції

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський доручив синхронізувати санкції ЄС в українській юрисдикції
Зеленський: Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський доручив синхронізувати 18-й пакет санкцій ЄС та обговорив співпрацю зі США

Президент України Володимир Зеленський заявив про доручення оперативно синхронізувати 18-й санкційний пакет Євросоюзу в українській юрисдикції. Про це він повідомив за підсумками доповіді міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, пише «Главком».

За словами Зеленського, однією з головних тем стало підбиття підсумків роботи з партнерами в Євросоюзі.

«Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів», – зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ також доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які наразі перебувають у роботі.

«Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою», – зазначив Зеленський.

За його словами на понеділок заплановано нараду з послами для визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США.

Окремо обговорювалася ситуація в прикордонні між Росією та Грузією, де громадян України фактично «викидають» із російської території без документів та попередження як української, так і грузинської сторони. Йдеться, зокрема, про українців, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати вже займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну.

На завершення зустрічі міністр та президент обговорили призначення нових послів України до країн-партнерів, що є частиною посилення дипломатичної мережі України у світі.

Нагадаємо, Європейська Рада ухвалила 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії. Санкційні обмеження стосуються енергетичного, банківського та військового сектору агресора, а також посилюється відповідальність за триваючу агресію проти України. Додатково, Рада погодила подальші заходи щодо Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейську Раду.

До нового пакету включено значний перелік із 55 осіб (14 фізичних та 41 юридична особа), відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Загальна кількість окремих осіб у списку санкцій тепер перевищила 2500.

У банківському секторі ЄС посилює чинну заборону на надання спеціалізованих послуг фінансового обміну повідомленнями з ЄС. Вона розширюється до повної заборони транзакцій та охопить ще 22 російських банки, на додаток до 23, на які вже поширюється заборона. Знижено поріг санкцій проти фінансових установ третіх країн, що зривають санкції або пов'язані з російською Системою передачі фінансових повідомлень (СПФП). Також запроваджується повна заборона на операції з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ) та його субфондами, а також заборона на продаж систем управління програмним забезпеченням для банківського сектору РФ.

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Теги: росія санкції Володимир Зеленський Україна Європейський союз

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