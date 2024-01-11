Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)

Командувач повідомив, що триває контрдиверсійна робота

За останні місяці у Північній операційній зоні на 63 % збільшили фортифікаційне обладнання смуг оборони Державного кордону України. Про це повідомив Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв під час відвідин будівництва ротного опорного пункту проміжної смуги оборони на Чернігівщині, пише пресслужба Командування.

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За словами командувача, обстановка в цьому регіоні контрольована. Попри те, що ворог періодично здійснює обстріли української території з артилерії та мінометів, намагається застосовувати диверсійно-розвідувальні групи, а також запускає ударні дрони, наступальних угруповань ним тут не створено.

«Проте ми не сидимо склавши руки. Сили оборони діють на упередження. Займаємось підвищенням кількості та ефективності мобільних вогневих груп ППО, триває контрдиверсійна робота. Але головне – розбудовуються оборонні рубежі та створюється потужна система інженерних загороджень. Все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже, на побудовані об’єкти надалі, у разі зростання загрози, готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції, – зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Сили оборони діють на упередження Фото: Командування Об’єднаних Сил Збройних Сил України

Також командувач розповів, що ці позиції нічим не відрізняються від тих, які облаштовуються в інших північних регіонах від Волині до Харківщини. Вони робляться за типовою схемою. Коригування вносять тільки особливості місцевості.

Як зазначив Наєв, все це робиться для того, щоб українські громадяни почували себе у безпеці. Адже, на побудовані об’єкти надалі, у разі зростання загрози, готові будуть прибути додаткові бойові бригади, які займуть підготовлені позиції.

Раніше повідомлялось, що за наказом Зеленського на Сумщині влада посилено зводитиме фортифікаційні споруди. У 2024 році, як і раніше, вживатимуть усіх заходів для того, щоб не допустити порушення у використанні бюджетних коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Також під час будівництва будуть дотримані стандарти якості та ефективності.