На Сумщині влада посилено зводитиме фортифікаційні споруди за наказом Зеленського

За словами глави Сумської ОВА, головним пріоритетом, який визначив Зеленський, є будівництво фортифікаційних споруд

Як зазначив очільник ОВА, Сумська область у 2024 році продовжує виконувати завдання, які визначив Зеленський

Сумська ОВА починає посилено працювати над зведенням фортифікаційних споруд. Таке завдання дав президент України Володимир Зеленський. Про це заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє пресслужба органу влади.

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Артюх зазначив, що Сумська область у 2024 році продовжує виконувати завдання, які визначив Зеленський. Насамперед вони стосуються обороноздатності та захисту населення області.

«Головним пріоритетом, який визначив верховний головнокомандувач, є будівництво фортифікаційних споруд. Проекту такого масштабу, який реалізовуватиметься цього року, у Сумській області досі не було. Завдання має бути виконане і це відповідальність кожного керівника району, громади», – зазначив. він.

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За словами посадовця, у 2024 році, як і раніше, вживатимуть усіх заходів для того, щоб не допустити порушення у використанні бюджетних коштів при будівництві фортифікаційних споруд. Також під час будівництва будуть дотримані стандарти якості та ефективності.

Нагадаємо, Китай різко наростив постачання у РФ екскаваторів як раз тоді, коли окупанти починали будувати фортифікаційні укріплення на захоплених українських територіях.

Як повідомлялося, на лівому березі Дніпра в Херсонській області російська окупаційна армія будує нові фортифікаційні споруди. Окупанти продовжують нарощувати оборону на своїх позиціях та стягувати туди резерви.

До слова, триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.