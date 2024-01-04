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Наєв розповів, скільки боєприпасів залишилося у мобільних груп ППО

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Наєв розповів, скільки боєприпасів залишилося у мобільних груп ППО
Україна потребує якомога більше систем та боєприпасів, бо росіяни хочуть виснажити українську протиповітряну оборону
фото: Олексій Кулеба/Facebook

Генерал підкреслив, що західні союзники повинні прискорити поставки дронів та далекобійних ракет 

Мобільним групам протиповітряної оборони України вистачить боєприпасів для відбиття ще декількох потужних ворожих атак. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі AFP.

Генерал підкреслив, що у середньостроковій та довгостроковій перспективах Україні потрібна допомога Заходу в поповненні ракетного запасу для відбиття російських повітряних атак.

«Поточна ситуація з переносними зенітно-ракетними комплексами для мобільних груп протиповітряної оборони така, що боєприпасів достатньо, щоб витримати кілька наступних потужних атак», – повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Наєв наголосив, що росіяни хочуть виснажити українську протиповітряну оборону, тому пріоритетом є більша кількість самих систем та боєприпасів, зокрема до комплексів ППО Patriot. Генерал додав, що останні російські атаки підкреслюють необхідність для західних союзників прискорити доставку засобів ППО, БПЛА та ракет великої дальності.

До слова, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО. Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що на озброєнні мобільних груп – ЗРК малої дальності, зенітно-артилерійські установки, переносні ЗРК та великокаліберні кулемети.

Теги: Сергій Наєв системи ППО війна ЗСУ

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