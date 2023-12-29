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«Техніка нацистів і військові склади». Пропагандисти виправдали масований удар по Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Техніка нацистів і військові склади». Пропагандисти виправдали масований удар по Україні
29 грудня ворог вдався до наймасованішої атаки проти України
фото з відкритих джерел

Ворог заявив, що по пологовому будинку в Дніпрі й житлових будинках Києва та Одеси вдарила українська ППО

29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Було атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Є загиблі та постраждалі. Російська пропаганда почала виправдовувати терористичні удари по мирних українцях. Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

Пропагандисти просувають фейкові заявив стосовно терористичного обстрілу. Так, вони заявили, що у Львові ракетним ударом зруйновано Академію сухопутних військ. Офіційні органи місцевої влади не повідомляли про пошкодження чи знищення військових об'єктів, натомість мер міста Садовий заявив про пошкодження трьох шкіл і дитячого садка.

У Запоріжжі, за словами росіян, один з прильотів по місцевому підприємству знищив техніку нацистів.

«Нацистами є саме росіяни, які вбили шістьох людей, зруйнували об'єкти цивільної інфраструктури в місті та пошкодили багатоповерхівки в одному з районів обласного центру», – пише Центр стратегічних комунікацій.

Російські пропагандисти також заявили, що ракетним ударом було знищено військовий склад у Києві. Проте окупанти вдарили по складу з будматеріалами та зруйнували ще дві складські будівлі столиці.

Окрім цього, ворог заявив, що по пологовому будинку в Дніпрі й житлових будинках Києва та Одеси вдарила українська ППО.

Нагадаємо, унаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 29 грудня відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.

Уночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Теги: окупанти пропаганда ворог

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