«Техніка нацистів і військові склади». Пропагандисти виправдали масований удар по Україні
Ворог заявив, що по пологовому будинку в Дніпрі й житлових будинках Києва та Одеси вдарила українська ППО
29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Було атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Є загиблі та постраждалі. Російська пропаганда почала виправдовувати терористичні удари по мирних українцях. Про це пише Центр стратегічних комунікацій.
Пропагандисти просувають фейкові заявив стосовно терористичного обстрілу. Так, вони заявили, що у Львові ракетним ударом зруйновано Академію сухопутних військ. Офіційні органи місцевої влади не повідомляли про пошкодження чи знищення військових об'єктів, натомість мер міста Садовий заявив про пошкодження трьох шкіл і дитячого садка.
У Запоріжжі, за словами росіян, один з прильотів по місцевому підприємству знищив техніку нацистів.
«Нацистами є саме росіяни, які вбили шістьох людей, зруйнували об'єкти цивільної інфраструктури в місті та пошкодили багатоповерхівки в одному з районів обласного центру», – пише Центр стратегічних комунікацій.
Російські пропагандисти також заявили, що ракетним ударом було знищено військовий склад у Києві. Проте окупанти вдарили по складу з будматеріалами та зруйнували ще дві складські будівлі столиці.
Окрім цього, ворог заявив, що по пологовому будинку в Дніпрі й житлових будинках Києва та Одеси вдарила українська ППО.
Нагадаємо, унаслідок масованого удару РФ по території України станом на 19:30 29 грудня відомо про 30 загиблих і понад 160 поранених.
Уночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували «Шахедами», загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:
- щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
- п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з Астраханської області;
- чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- одну Х-59;
- 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.
Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.
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