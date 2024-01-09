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Новий наступ на Харків: ЗСУ спростували заяви імноземних медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Новий наступ на Харків: ЗСУ спростували заяви імноземних медіа
Тривожних «дзвіночків» для харків'ян немає - ЗСУ
фото: reuters

Кількість російських військ на Куп’янському напрямку залишається незмінною, ситуація контролюється Збройними силами

На початку року британські медіа опублікували матеріали, щодо ймовірного великого наземного наступу у Харківській області. Цю новину прокоментував начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у вівторок, 9 січня, в ефірі телемарафону.

«Війська країни-агресора Росії не мають важливих успіхів на Куп’янському напрямку фронту. Тому харків'янам наразі можна бути спокійними – місту поки що не загрожує російський наступ і якихось тривожних «дзвіночків» для харків'ян теж немає», – запевнив військовий.

Повідомлення в іноземних ЗМІ щодо ймовірного наступу на Харків Володимир Фітьо назвав такими, що відображають загальні наміри ворога – захопити усю Україну. Він нагадав, що Росія атакує на цьому напрямку ще із жовтня, і підготовку окупантів українські сили бачили й готувалися до неї: підтягували резерви, укріплювали інженерні споруди.

Нагадаємо, генерал оцінив можливості російських військ на Куп’янському напрямку.

Раніше повідомлялося, що ракета, якою РФ вдарила по Харкову, могла бути з КНДР. Ракета є трохи більшою, ніж «Іскандер», та відрізняється внутрішньо.

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Теги: росія окупанти Харків ракета наступ війна

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