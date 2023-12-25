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ЗСУ під час тривоги знищили ракету Х-59 на Дніпропетровщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ під час тривоги знищили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Українська протиповітряна оборона збила ракету в Криворізькому районі
фото: з відкритих джерел

Ворожу ціль захисники ліквідували в Криворізькому районі

Сьогодні, 25 грудня, Сили протиповітряної оборони України збили російську ракету Х-59 у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

Зазначається,  ворожу ціль захисники ліквідували в Криворізькому районі Дніпропетровської області. «Керовану авіаційну ракету Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено!», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники запустили ракету у напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області. Станом на 15.52 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Також  голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що українська протиповітряна оборона збила ракету в Криворізькому районі.

Триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.

Теги: окупанти ворог Дніпропетровщина ракета

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