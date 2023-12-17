Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту – ISW

Окупанти незначно просунулись на Донеччині та в Запорізькій області

16 грудня російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Вербового. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW)

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Зокрема, російські війська здійснили локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Також 16 грудня російські війська вели наступальні дії поблизу Авдіївки і підтвердили наступ.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.

Окрім цього, 16 грудня російські війська продовжили контратаки на заході Запорізької області та нещодавно досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового.

Раніше повідомлялося, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в Донецькій та Запорізькій областях. ЗСУ відбили дві російські атаки поблизу Старомайорського.