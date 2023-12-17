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Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту – ISW

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту – ISW
Російські війська здійснили локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута
фото з відкритих джерел

Окупанти незначно просунулись на Донеччині та в Запорізькій області

 

16 грудня російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Вербового. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW)

Зокрема, російські війська здійснили локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 грудня, показують, що російські війська просунулися на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту – ISW фото 1

Також 16 грудня російські війська вели наступальні дії поблизу Авдіївки і підтвердили наступ.

Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту – ISW фото 2

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися до західних околиць промислової зони на південний схід від Авдіївки.

Російські війська просунулися на кількох напрямках фронту – ISW фото 3

Окрім цього, 16 грудня російські війська продовжили контратаки на заході Запорізької області та нещодавно досягли незначних успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Вербового.

Раніше повідомлялося, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в Донецькій та Запорізькій областях. ЗСУ відбили дві російські атаки поблизу Старомайорського.

 

Теги: окупанти війна Авдіївка наступ Бахмут

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