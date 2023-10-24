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Яку інтенсивність вогню зможе підтримувати Росія наступного року: прогноз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Яку інтенсивність вогню зможе підтримувати Росія наступного року: прогноз ISW
фото ілюстративне

Західні джерела та супутникові знімки підтверджують різкі зростання поставок з Північної Кореї, які, ймовірно, включають переважно артилерійські снаряди

Росія зможе зберігати високий рівень вогневої активності завдяки власному виробництву артилерійських боєприпасів та постачанням їх із Північної Кореї в 2024 році. Проте цей рівень вогневої активності буде помітно нижчим, ніж у 2022 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами експертів, російське внутрішнє виробництво артилерійських снарядів, поєднане з імпортом боєприпасів із Північної Кореї, ймовірно, дозволить російським військам підтримувати достатню інтенсивність артилерійського вогню в Україні у 2024 році, але на меншому рівні, ніж у 2022 році.

Полковник Антс Ківісельг, керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії, повідомив, що в Росії залишилося приблизно чотири мільйони артилерійських снарядів, які російські війська можуть використовувати для проведення війни «низької інтенсивності» протягом ще одного року.

Ківісельг відзначив, що з'явилися повідомлення про те, що Північна Корея доставила до Росії близько 1000 контейнерів з боєприпасами, кожен із них містить від 300 до 500 артилерійських снарядів.

За оцінками Ківісельга, це означає, що Північна Корея можливо надала Росії від 300 000 до 500 000 артилерійських боєприпасів. Цього вистачить приблизно на місяць, враховуючи поточну щоденну норму використання приблизно 10 000 снарядів на день.

У огляді відзначається, що західні джерела та супутникові знімки підтверджують різкі зростання поставок з Північної Кореї, які, ймовірно, включають переважно артилерійські снаряди. Це збільшення поставок настало після того, як у вересні російська та північнокорейська влада, ймовірно, почали більш офіційну військово-технічну співпрацю, як повідомлялося раніше ISW. Північна Корея, ймовірно, продовжить здійснювати ці поставки.

«Виходячи із західних оцінок російських артилерійських виробничих потужностей і продовження північнокорейського артилерійського експорту, Росія, ймовірно, зможе підтримувати в цілому достатню інтенсивність обстрілів в осяжному майбутньому», – резюмують аналітики.

Хоча загальне зниження інтенсивності вогню може обмежити здатність російських військ проводити широкомасштабні наступальні операції, на їхню думку, окупанти навряд чи зіткнуться з масштабною нестачею, яка б значно підривала оборонні операції, а зниження інтенсивності вогню не надасть українським військам переваги.

«Ступінь, на якому міжнародні партнери підтримуватимуть здатність України утримувати ефективну вогневу спроможність щодо російських сил, буде ключовим фактором, що визначатиме відповідні спроможності у 2024 році», – наголошують аналітики.

Як повідомлялося, станом на зараз РФ зосередила на території України понад 400 тис. солдатів – їхньої кількості достатньо лише для операцій на окремих ділянках фронту.

Теги: Місяць влада Північна Корея окупанти росія

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