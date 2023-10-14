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Росія не полишає спроб втягнути Білорусь у війну: деталі від розвідки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія не полишає спроб втягнути Білорусь у війну: деталі від розвідки
Росія досконально володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури Білорусі та може використати ці знання проти країни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію є стратегічним завданням Кремля

Росія вважає своїм стратегічним завданням втягнути білоруську армію у наземну операцію у війні проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в етері Radio NV. 

За його словами, втягнути білоруську армію в повноцінну наземну операцію є стратегічним завданням Кремля. Втім за весь період повномасштабного вторгнення їм це не вдалося, але ці спроби не припиняються. У розвідці також додають, що Росія досконально володіє інформацією про усі об'єкти критичної інфраструктури на території союзника, а також про усі сильні та слабкі сторони країни, її спецслужб й армії.

«Інформацію цю використовували і будуть використовувати як проти України, так і проти самої Білорусі. Таких сценаріїв є чимало. Від імітаційних ДРГ, використання безпілотників по об'єктах інфраструктури енергетичного сектору, і багато інших моментів. В цьому контексті росіян не треба недооцінювати. У них багатий досвід: і бомбардування Воронежа, і підриви будинків своїх же, з власним мирним населенням, і багато інших сценаріїв», – відзначив Юсов.

Нагадаємо, стало відомо, що спецслужби Росії та Білорусі мають намір скинути вибухівку з дрона на білоруську нафтобазу, щоб надалі звинуватити в цьому Україну. 

За даними Центру національного спротиву, планується скинути вибухівку з БПЛА. Аеророзвідку ймовірних об'єктів вели бойовики терористичної організації ПВК Вагнера в серпні цього року. У ЦНС наголосили, що Сили оборони діють виключно на території України.

Теги: Білорусь росія війна

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