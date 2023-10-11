Бельгія стане першою країною, яка передасть Україні податки із заморожених активів РФ

Кошти з російських активів спрямують на військову та гуманітарну допомогу, в Європейський фонд миру та на підтримку макроекономіки України

Бельгія стане першою країною ЄС, яка використає заморожені російські активи на користь України. У країні буде створений спецфонд з податків розміром 1,7 млрд євро. Про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

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«Ми тут у Бельгії маємо оподаткування з тих заморожених активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки з прибутків на ті активи повинні на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. Ми зробили це минулого року і зробимо цього року», – пояснив міністр.

За словами де Кроо, кошти з російських активів спрямують на військову та гуманітарну допомогу, в Європейський фонд миру та на підтримку макроекономіки України.

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«Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпеку нашої держави, проєкти швидкої відбудови. Ми б хотіли вже використовувати ці гроші. Перші кошти 1,7 млрд євро будуть використовуватися вже наступного року», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 11 жовтня, прибув з візитом до Бельгії. Очікується, що глава держави проведе низку зустрічей. Також сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».