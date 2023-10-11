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Бельгія стане першою країною, яка передасть Україні податки із заморожених активів РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бельгія стане першою країною, яка передасть Україні податки із заморожених активів РФ
фото з відкритих джерел

Кошти з російських активів спрямують на військову та гуманітарну допомогу, в Європейський фонд миру та на підтримку макроекономіки України

Бельгія стане першою країною ЄС, яка використає заморожені російські активи на користь України. У країні буде створений спецфонд з податків розміром 1,7 млрд євро. Про це заявив премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми тут у Бельгії маємо оподаткування з тих заморожених активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки з прибутків на ті активи повинні на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. Ми зробили це минулого року і зробимо цього року», – пояснив міністр.

За словами де Кроо, кошти з російських активів спрямують на військову та гуманітарну допомогу, в Європейський фонд миру та на підтримку макроекономіки України.

«Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпеку нашої держави, проєкти швидкої відбудови. Ми б хотіли вже використовувати ці гроші. Перші кошти 1,7 млрд євро будуть використовуватися вже наступного року», – додав Зеленський. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 11 жовтня, прибув з візитом до Бельгії. Очікується, що глава держави проведе низку зустрічей. Також сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

 

Теги: податки гроші Бельгія Володимир Зеленський росія

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