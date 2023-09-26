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Удар ЗСУ по штабу росіян під Херсоном: журналісти визначили ймовірне місце влучання (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар ЗСУ по штабу росіян під Херсоном: журналісти визначили ймовірне місце влучання (відео)
фото ілюстративне

Захисник уразили штаб окупантів ракетою Himars

Журналісти проекту «Схеми» («Радіо Свобода») визначили місце потенційного удару ракетою з Himars по штабу російських загарбників під Херсоном. Локацію ідентифікували за опублікованим відео.

Удар ЗСУ по штабу росіян під Херсоном: журналісти визначили ймовірне місце влучання (відео) фото 1

Як повідомляється, це район населеного пункту Раденськ в Херсонській області.

Удар ЗСУ по штабу росіян під Херсоном: журналісти визначили ймовірне місце влучання (відео) фото 2

«З’явилося ексклюзивне відео нещодавньої «бавовни» у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном. Завдяки наведенню СБУ, ракета Himars «взяла участь» у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ої мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: вісім офіцерів мають статус «200», семеро – «300», – повідомили журналістам джерела в СБУ.

Розпочалася 580-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами «Калібр», двома протикорабельними ракетами П-800 «Онікс» та 24 іранськими ударними БпЛА типу Shahed-136/131 по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури.

Теги: окупанти відео Херсон ЗСУ

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