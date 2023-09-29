Окупанти запустили «шахеди» із території Криму

При оголошенні повітряної тривоги військові зазначили негайно прямувати в укриття

Російські загарбники у п'ятницю ввечері запустили кілька груп безпілотників з території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили Повітряні сили в Telegram.

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«Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА Shahed з району полігону Чауда (Крим). Слідкуйте за повідомленнями. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття», – наголосили у повтряних силах.

Триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

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Російські окупанти й надалі ігнорують міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 31 знищено нашими захисниками.