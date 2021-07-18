У Черкасах сталася стрілянина: двоє поранених

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час конфлікту зі стріляниною

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час конфлікту зі стріляниною

Двох учасників конфлікту госпіталізували з ушкодженнями спини і голови

18 липня в Черкасах між трьома чоловіками стався конфлікт зі стріляниною, інформує поліція Черкаської області.

Інцидент стався на вулиці Дахнівській у районі магазину «Лісовий».

«Попередньо встановлено, що приблизно о 15.00 між трьома чоловіками [...] виник конфлікт. У цей момент один із них дістав зброю і кілька разів вистрілив у бік опонентів», – розповів начальник регіонального підрозділу поліції Михайло Куратченко.

Двох учасників конфлікту госпіталізували з ушкодженнями спини і голови, а стрільця, який намагався сховатися в лісі, поліція знайшла за допомогою службових собак і затримала.

«Ми встановили його особу. Це 48-річний місцевий житель. На місці, де трапилася подія, ми вилучили кілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі», – повідомив Куратченко.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці опублікували в YouTube відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію за участю трьох осіб.