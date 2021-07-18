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    У Черкасах сталася стрілянина: двоє поранених

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    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час конфлікту зі стріляниною&nbsp; - У Черкасах сталася стрілянина: двоє поранених
    Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час конфлікту зі стріляниною 
    Фото: Нацполіція

    Двох учасників конфлікту госпіталізували з ушкодженнями спини і голови

    18 липня в Черкасах між трьома чоловіками стався конфлікт зі стріляниною, інформує поліція Черкаської області.
    Інцидент стався на вулиці Дахнівській у районі магазину «Лісовий».

    «Попередньо встановлено, що приблизно о 15.00 між трьома чоловіками [...] виник конфлікт. У цей момент один із них дістав зброю і кілька разів вистрілив у бік опонентів», – розповів начальник регіонального підрозділу поліції Михайло Куратченко.

    Двох учасників конфлікту госпіталізували з ушкодженнями спини і голови, а стрільця, який намагався сховатися в лісі, поліція знайшла за допомогою службових собак і затримала.

    «Ми встановили його особу. Це 48-річний місцевий житель. На місці, де трапилася подія, ми вилучили кілька гільз. Причини конфлікту з'ясовують слідчі», – повідомив Куратченко.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці опублікували в YouTube відео, на якому зафіксовано конфліктну ситуацію за участю трьох осіб.

    Теги: Черкаси поліція стрілянина
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    У Черкасах сталася стрілянина: двоє поранених