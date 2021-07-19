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    З історичної будівлі в центрі Києва обвалюється фасад (фото)

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    Шматки облицювання будинку впали на тротуар - З історичної будівлі в центрі Києва обвалюється фасад (фото)
    Шматки облицювання будинку впали на тротуар
    Фото: Київ оперативний

    Із будинку відпадають шматки облицювання

    В історичній будівлі на вул. Інституській, 24/7 в центрі Києва руйнується фасад. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Із будівлі відпадають шматки облицювання. У неділю, 18 липня, декілька таких шматків упали на тротуар біля будинку. Обійшлося без постраждалих.

    Як відомо, будинок на вул. Інституській, 24/7 зведений у 1936 році. Це сталінський ампір, конструктивізм.

    Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.

    12 червня у старовинному будинку на вулиці Володимирській, 93, що раніше належала заможній міщанці Марії Станіславській, розібрали частину даху. За словами будівельників, споруду готують до знесення.

    10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити. Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

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    Теги: Київ аварія будинок архітектура
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    З історичної будівлі в центрі Києва обвалюється фасад (фото)