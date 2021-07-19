З історичної будівлі в центрі Києва обвалюється фасад (фото)
Із будинку відпадають шматки облицювання
В історичній будівлі на вул. Інституській, 24/7 в центрі Києва руйнується фасад. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Із будівлі відпадають шматки облицювання. У неділю, 18 липня, декілька таких шматків упали на тротуар біля будинку. Обійшлося без постраждалих.
Як відомо, будинок на вул. Інституській, 24/7 зведений у 1936 році. Це сталінський ампір, конструктивізм.
Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.
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