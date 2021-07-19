З історичної будівлі в центрі Києва обвалюється фасад (фото)

Із будинку відпадають шматки облицювання

В історичній будівлі на вул. Інституській, 24/7 в центрі Києва руйнується фасад. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Із будівлі відпадають шматки облицювання. У неділю, 18 липня, декілька таких шматків упали на тротуар біля будинку. Обійшлося без постраждалих.

Як відомо, будинок на вул. Інституській, 24/7 зведений у 1936 році. Це сталінський ампір, конструктивізм.

Раніше повідомлялося, що в центрі Києва продовжує руйнуватися історична пам'ятка – садиба Мурашка. Зокрема, у будівлі відвалився балкон п'ятого поверху.