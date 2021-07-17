У Києві сталася стрілянина: є поранений

Правоохоронці ввели режим спеціальної операції

У Солом’янському районі Києва між двома чоловіками нібито стався конфлікт, під час якого один вистрілив в іншого, поранивши йому ногу. Правоохоронці ввели режим спеціальної операції, а свідок розповів іншу версію інциденту. Про це повідомляє Нацполіція.

До поліцейських надійшло повідомлення, що на вулиці Уманській чути постріли. Приїхавши на місце події, вони попередньо з’ясували, що на тлі конфлікту один чоловік вистрілив у ногу іншому, а потім нібито заштовхав у під'їзд і деякий час там його тримав.

Проте пізніше свідок розповів, що бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Потім пролунав звук, схожий на постріл, після чого він впав.

У Солом'янському районі Києва невідомий стріляв та поранив людину в ногу. За інформацією поліції, між двома чоловіками виник конфлікт, тоді один з них вистрілів в іншого pic.twitter.com/4El93oibWL — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) July 17, 2021

Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, щоб надати медичну допомогу, і завів його у під'їзд.

До приїзду лікарів правоохоронці надали допомогу потерпілому. Вони зареєстрували інцидент у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції та вирішують питання про визначення правової кваліфікації.

Нагадаємо, у Харкові через запитання «Чий Крим» сталася різанина.

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