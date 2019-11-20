Чи була судимість за зґвалтування неповнолітньої? У «Слузі народу» пропонують призупинити членство Іванісова в партії та фракції



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Роман Іванісов називає інформацію про судимість спланованою інформаційною атакою проти нього через його антикорупційну діяльність Фото: facebook.com/ivanisov153.sluganarodu

Генпрокуратура заперечує інформацію про підтвердження погашеної судимості депутата Ради Романа Іванісова

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що членство в партії та фракції народного депутата Романа Іванісова має бути призупинено в зв'язку з підтвердженою інформацією про його судимість.

«Як лідер фракції я вважаю, що йому потрібно призупинити членство в партії «Слуга народу» та фракції на час проведення всебічної перевірки та з‘ясування всіх обставин даного інциденту. У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде поновлено», - написав він у Facebook.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму. У відповідь на це Іванісов на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднив скан-копію довідки про відсутність судимості.

Сам Іванісов називає інформацію про судимість спланованою інформаційною атакою проти нього через його антикорупційну діяльність і обіцяє зовсім скоро назвати прізвіще замовника.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив, що Іванісов був засуджений, однак судимість було погашено, і згідно з чинним законодавством депутат вважається несудимим.

Проте Генеральна прокуратура України оприлюднила спростування, згідно з яким надана генеральним прокурором Русланом Рябошапкою інформація про погашену судимість народного депутата фракції «Слуга народу» Романа Іванісова є непідтвердженою.

«Інформація про підтвердження погашеної судимості одного з народних депутатів України, озвучена сьогодні під час брифінгу в Генеральній прокуратурі, не є підтвердженою», - зазначено в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

За цим фактом здійснюється перевірка, її результати буде офіційно повідомлено пізніше.