Єгипет: кількість жертв теракту в мечеті перевищила 300 осіб

Серед загиблих у мечеті є 27 дітей

Кількість жертв терористичного нападу на мечеть у Єгипті зросла до 305. Серед них 27 дітей, передає в суботу, 25 листопада, інформагенція AFP з посиланням на єгипетську прокуратуру. Ще 128 людей поранені. За даними слідства, на мечеть напали від 25 до 30 терористів. Повідомляється, що вони мали з собою прапор терористичної мережі «Ісламська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед загиблих у мечеті є 27 дітей

Кількість жертв терористичного нападу на мечеть у Єгипті зросла до 305. Серед них 27 дітей, передає в суботу, 25 листопада, інформагенція AFP з посиланням на єгипетську прокуратуру. Ще 128 людей поранені.

За даними слідства, на мечеть напали від 25 до 30 терористів. Повідомляється, що вони мали з собою прапор терористичної мережі «Ісламська держава».

Станом на першу половину дня 25 листопада організація не взяла на себе відповідальність за теракт, який став найкривавішим у новітній історії країни. У Єгипті оголошено триденну жалобу за загиблими.

На Синайському півострові триває антитерористична операція. Війська та служби безпеки Єгипту ліквідовують «терористичні осередки». За допомогою авіаударів знищено чимало транспортних засобів, які терористи використали для здійснення нападу на мечеть, заявив речник армії.

Операція триватиме доти, доки не знищать усіх терористів, які брали участь у нападі, написала державна єгипетська газета Al-Ahram із посиланням на служби безпеки. Увечері у п'ятницю президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі звернувся до населення по телебаченню. Він оголосив, що нападникам на мечеть дадуть «жорстку відповідь».

Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам.

Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.

Джерело: Deutsche Welle