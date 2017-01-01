Єгипет оголосив найвищий рівень готовності силовиків

Поліція контролює в'їзди і виїзди з міст і населених пунктів та значно посилила перевірку автотранспорту.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило найвищий рівень готовності силовиків після теракту на Синайському півострові. Про це повідомляє місцеве інформагентство MENA. «Під особливий контроль взято туристичні зони, держустанови, поліцейські дільниці, що раніше неодноразово ставали об'єктом атаки екстремістів, банки. Посилені заходи



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Поліція контролює в'їзди і виїзди з міст і населених пунктів та значно посилила перевірку автотранспорту.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило найвищий рівень готовності силовиків після теракту на Синайському півострові.

Про це повідомляє місцеве інформагентство MENA.

«Під особливий контроль взято туристичні зони, держустанови, поліцейські дільниці, що раніше неодноразово ставали об'єктом атаки екстремістів, банки. Посилені заходи безпеки в районах мечетей, церков, театрів і кінотеатрів, а також місць найбільшого скупчення людей», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, поліція контролює в'їзди і виїзди з міст і населених пунктів та значно посилила перевірку автотранспорту.

Як відомо, терористи напали на мечеть Аль-Радва в місті Бір-аль-Абд в 40 км від міста Ел-Аріш, яке є столицею провінції Північний Синай.

За інформацією місцевої влади, бойовики під’їхали до мечеті на чотирьох позашляховиках і відкрили вогонь по людях, які знаходилися на проповіді під час п'ятничної молитви. Після цього вони підірвали кілька вибухових пристроїв.

На Синайському півострові триває антитерористична операція. Війська та служби безпеки Єгипту ліквідовують «терористичні осередки». За допомогою авіаударів знищено чимало транспортних засобів, які терористи використали для здійснення нападу на мечеть, заявив речник армії.

Операція триватиме доти, доки не знищать усіх терористів, які брали участь у нападі, написала державна єгипетська газета Al-Ahram із посиланням на служби безпеки. Увечері у п'ятницю президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі звернувся до населення по телебаченню. Він оголосив, що нападникам на мечеть дадуть «жорстку відповідь».

Нагадаємо, 24 листопада в Єгипті на півночі Синайського півострова стався вибух у мечеті.Теракт стався в місті Бір-ел-Абд, в 40 км від північно-синайській столиці Ел-Аріша. Крім вибуху, під час проповіді в мечеті сталася стрілянина. Група чоловіків на чотирьох позашляховиках відкрила вогонь по прихожанам.

Вогні Ейфелевої вежі згасли в ніч з 24 на 25 листопада в пам'ять про жертв атаки на мечеть в Єгипті.