Єгипет схвалив використання китайської вакцини

Країна планує закупити 40 млн доз препарату Sinopharm

Єгипет схвалив використання вакцини від Covid-19, розробленої китайською фармацевтичною компанією Sinopharm, повідомила міністр охорони здоровʼя країни Хала Зайєд. Впровадження препарату повинно початися наприкінці січня.

«Єгипетське фармацевтичне управління схвалило в суботу китайську вакцину Sinopharm», – заявила Зайєд. Перша партія вакцини була поставлена в грудні. Подальші поставки очікуються в цьому місяці. «Друга партія цієї вакцини повинна прибути в другий або третій тиждень січня, і як тільки вона прибуде, ми почнемо вакцинацію», – сказала міністр. Кожна партія вакцини складається з 50 тис. доз, міністерство оголосило, що першими будуть вакциновані медичні працівники. Хала Заєд сказала, що Єгипет планує закупити 40 млн доз препарату Sinopharm.

У Єгипті з населенням близько 100 млн чоловік, зареєстровано понад 140 тис випадків захворювання на Covid-19, із них 7,8 тис смертельних. Sinopharm раніше оголосила, що одна з її вакцин, яка буде поширюватися в Китаї, ефективна на 79%. Цей результат нижче, ніж у вакцин, розроблених Pfizer-BioNTech і Moderna, – обидві ефективні більш ніж на 90%. Препарат, розроблений AstraZeneca і Оксфордським університетом, довів 70-відсоткову ефективність з однією дозою і 100-відсоткову ефективність з двома.

Єгипет також отримає вакцину AstraZeneca / Oxford в третій або четвертій тижня січня. За словами міністра, контракт «знаходиться в завершальній стадії». Переговори з Pfizer також «ведуться», додала Хала Зайєд.

Раніше повідомлялося, що Єгипет разом із ще сімома країнами Африки увійшов до топ-10 країн світу, які показали найвище зростання ВВП протягом 2020 року.