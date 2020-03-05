Єгипет запроваджує туристичні візи з 1 червня



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Візи будуть введені з 1 червня 2020 року

Візи даватимуть право перебувати у країні протягом трьох місяців

Влада Єгипту вирішила запровадити туристичні візи терміном на п'ять років. Нові правила в'їзду у країну почнуть діяти з 1 червня 2020 року.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Egyptian Streets. Як повідомляється, рішення про запровадження туристичних віз ухвалив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі.



Отже, турист, який придбає візу, зможе відвідувати країну протягом 5 років, але залишатися в ній не довше, ніж на 90 днів поспіль.

Нові дозвільні документи можна буде оформити через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.

Туристам, які прилітатимуть в аеропорти Луксора і Асуана в найспекотніші місяці, обіцяють знижку в розмірі 10 доларів.

Зазначимо, що Туреччина, Єгипет і Болгарія – найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами у пошуковику Google. У 2017 році Єгипет запровадив електронні візи для українців.

Раніше повідомлялося, що ЄС запроваджує нові правила видачі віз.