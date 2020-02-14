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    Коронавірус Covid-19: у Єгипті зафіксували перший випадок зараження

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    Коронавірус дістався до Єгипта&nbsp; - Коронавірус Covid-19: у Єгипті зафіксували перший випадок зараження
    Коронавірус дістався до Єгипта 

    Коронавірус виявили в іноземця

    Міністерство охорони здоров'я Єгипту сьогодні, 14 лютого, оголосило про виявлення першого випадку зараження коронавірусом Covid-19 в країні. Про це повідомляє Al Arabiya.

    За даними єгипетського відомства, захворювання коронавірусом було діагностоване в іноземця. Лабораторні аналізи хворого були позитивними, однак у нього немає жодних симптомів зараження вірусом.

    Хворого коронавірусом іноземця ізолювали на 14 днів, впродовж цього періоду він перебуватиме під наглядом лікарів.

    У міністерстві зазначили, що про виявлення коронавірусу негайно було проінформовано Всесвітню організацію охорони здоров'я, а також було вжито всіх необхідних заходів.

    Нагадаємо, Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США, який знаходиться в американському штаті Меріленд, опублікував зображення нового коронавірусу з Китаю, який отримав у Всесвітній організації охорони здоров'я назва Covid-19. 

    За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

    За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

    Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу

    На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.
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