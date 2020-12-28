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    Єгипет запроваджує штрафи за відсутність маски на тлі другої хвилі Covid-19

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    У Єгипті не буде ніяких новорічних святкувань або зборів у зв'язку з карантинними заходами - Єгипет запроваджує штрафи за відсутність маски на тлі другої хвилі Covid-19
    У Єгипті не буде ніяких новорічних святкувань або зборів у зв'язку з карантинними заходами

    В країні також скасовують всі новорічні святкові заходи

    На тлі другої хвилі пандемії Covid-19 Єгипет скасовує всі новорічні святкові заходи та запроваджує штрафи за відмову носити захисні маски в громадських місцях.

    Про це у неділю, 27 грудня, заявив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, повідомляє Daily News Egypt.

    Адміністративне покарання у розмірі 50 єгипетських фунтів (90 гривень) за відсутність маски почне діяти від 3 січня, його виписуватимуть на місці.

    Мадбулі пояснив, що за останні кілька днів у Єгипті відбулося значне збільшення кількості заражень коронавірусом. У зв'язку із цим він розпорядився вжити необхідних заходів для закриття всіх об'єктів, які планували організовувати святкування.

    Прем'єр також наказав посилити перевірку ресторанів на дотримання вимоги щодо 50% завантаженості. За будь-яке порушення заклади громадського харчування штрафуватимуть на 4 тисячі єгипетських фунтів (понад 7 тисяч гривень).

    Ресторанам-порушникам також загрожуватиме закриття терміном на тиждень. 

    Минулого тижня Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів.

    Також повідомлялося, що у турецьких готелях заборонили новорічні вечірки.

    Теги: Єгипет харчування коронавірус
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