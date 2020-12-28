Єгипет запроваджує штрафи за відсутність маски на тлі другої хвилі Covid-19
В країні також скасовують всі новорічні святкові заходи
Про це у неділю, 27 грудня, заявив прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі, повідомляє Daily News Egypt.
Адміністративне покарання у розмірі 50 єгипетських фунтів (90 гривень) за відсутність маски почне діяти від 3 січня, його виписуватимуть на місці.
Мадбулі пояснив, що за останні кілька днів у Єгипті відбулося значне збільшення кількості заражень коронавірусом. У зв'язку із цим він розпорядився вжити необхідних заходів для закриття всіх об'єктів, які планували організовувати святкування.
Прем'єр також наказав посилити перевірку ресторанів на дотримання вимоги щодо 50% завантаженості. За будь-яке порушення заклади громадського харчування штрафуватимуть на 4 тисячі єгипетських фунтів (понад 7 тисяч гривень).
Ресторанам-порушникам також загрожуватиме закриття терміном на тиждень.
Минулого тижня Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів.
Також повідомлялося, що у турецьких готелях заборонили новорічні вечірки.