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    Здоров'я

    Ляшко розповів, чи був у нього коронавірус

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    Ляшко розповів, чи був у нього коронавірус

    Головний санітарний лікар розповів, скільки людей в Україні вже перехворіли коронавірусною інфекцією нового типу

    У МОЗ вже багато його працівників перенесли коронавірусну інфекцію.

    Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в ефірі каналу «Україна 24».

    «Я не хворів коронавірусною хворобою. У нас в МОЗ багато перехворіли, в тому числі міністр, а я ні», – повідомив Ляшко.

    Всього, за його словами, в Україні перехворіло на коронавірус близько одного млн осіб, а 39 млн осіб – до цього часу не захворіли.

    «Там є ряд факторів. Я хотів би, щоб уже ніхто не хворів і щоб ця пандемія пішла на спад і ми повернулися до звичного допандемічного життя», – сказав лікар.

    Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

    У Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах епідемії коронавірусу.

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    Теги: свята лікар Україна коронавірус Віктор Ляшко
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