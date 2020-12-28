Ляшко розповів, чи був у нього коронавірус

Головний санітарний лікар розповів, скільки людей в Україні вже перехворіли коронавірусною інфекцією нового типу

У МОЗ вже багато його працівників перенесли коронавірусну інфекцію.

Про це головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в ефірі каналу «Україна 24».

«Я не хворів коронавірусною хворобою. У нас в МОЗ багато перехворіли, в тому числі міністр, а я ні», – повідомив Ляшко.

Всього, за його словами, в Україні перехворіло на коронавірус близько одного млн осіб, а 39 млн осіб – до цього часу не захворіли.

«Там є ряд факторів. Я хотів би, щоб уже ніхто не хворів і щоб ця пандемія пішла на спад і ми повернулися до звичного допандемічного життя», – сказав лікар.

Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

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