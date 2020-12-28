Віце-президент Бразилії заразився Covid-19

Віце-президент Бразилії буде перебувати на ізоляції в своїй резиденції

У віце-президента Бразилії Амілтона Моурао виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє портал G1 з посиланням на його пресслужбу.

Як розповіли в пресслужбі політика, позитивний результат тесту на Covid-19 був підтверджений у 67-річного Моурао в неділю, 27 грудня.

Там повідомили, що він буде перебувати на ізоляції в своїй резиденції – в палаці Жабуру.

Представник пресслужби зазначив, що віце-президент відчуває себе добре.

До слова, верховний федеральний суд Бразилії дозволив владі запроваджувати обмеження щодо громадян, які відмовилися від вакцинації від коронавірусу, при введенні відповідного закону.

Обов'язкова вакцинація може здійснюватися «непрямими заходами».

Як приклад суддя навів введення для тих, хто відмовився від вакцинації, заборони на відвідування певних місць або на певну діяльність.

Суд підкреслив, що будь-яке рішення про примусову вакцинацію людей буде порушувати конституцію країни, проте дав владі Бразилії можливість вводити обмеження щодо тих, хто відмовляэться від щеплення, зазначає видання.

Бразилія займає третє місце у світі за кількістю випадків зараження коронавірусом нового типу. За весь час пандемії в країні виявлено понад 7 млн випадків Covid-19, з них понад 184 тисяч – з летальним результатом.