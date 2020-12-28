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    У МОЗ запевняють, що вирішили проблему з транспортуванням та зберіганням вакцин від Covid-19

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    Віктор Ляшко розповів, як Україна буде транспортувати і зберігати вакцину від&nbsp;Covid-19 - У МОЗ запевняють, що вирішили проблему з транспортуванням та зберіганням вакцин від Covid-19
    Віктор Ляшко розповів, як Україна буде транспортувати і зберігати вакцину від Covid-19

    У МОЗ не було умов для зберігання вакцин від коронавірусу при температурі -80 градусів

    Україна знайшла можливість зберігати вакцину від коронавірусу в низьких температурах, як того вимагає виробник. МОЗ вже запустило роботу з приватними логістичними фармацевтичними компаніями.

    Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

    За його словами, у МОЗ не було умов для зберігання вакцин від коронавірусу при температурі -80 градусів.

    «У нас в країні на вітчизняних складах є можливість зберігання, логістики, транспортування до пунктів щеплення вакцини та при температурі -80 градусів», – сказав він.

    Ляшко також пояснив, як буде відбуватися транспортування та зберігання вакцини.

    «Тут така логіка: вакцина прилітає на літаку, від машини до складу ми транспортуємо в термоконтейнері з сухим льодом, потім перевантажуємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привезти в пункт щеплення, і в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі від +2 до +8», – сказав він.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

    24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

    Теги: лікар хвороби щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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