Єхануров та Іващенко не з’явилися на засідання Тимчасової слідчої комісії



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На засідання Тимчасової слідчої комісії були запрошені два екс-міністри оборони

Голова ТСК Іван Вінник додав, що на засідання також була запрошена Юлія Тимошенко

Екс-міністр оборони Юрій Єхануров і колишній тимчасовий виконувач обов’язків очільника оборонного відомства Валерій Іващенко 13 березня не прийшли на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах.

Про це сказав голова ТСК Іван Вінник.

«Ми запрошували на наше засідання Єханурова Юрія Івановича - екс-міністра оборони, екс-прем'єр-міністра України, але я не бачу, що він прийшов. Значить, ми не зможемо отримати від нього коментарів з приводу його діяльності на посаді. Ми не бачимо й Іващенка Валерія Володимировича - це теж екс-міністр оборони», - зазначив Вінник.

Також він додав, що на засідання була запрошена Юлія Тимошенко – «прем'єр-міністр, яка працювала з міністром оборони Анатолієм Гриценком і з цими двома міністрами оборони (Єхануровим та Іващенком, - ред.)».

«Нам було б цікаво зрозуміти, чим керувалися особи, приймаючи рішення, продаючи техніку за безцінь і роззброюючи українську армію», - сказав Вінник.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

Джерело: Укрінформ