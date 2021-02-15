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    У світі

    Батька відомої співачки на смерть збила машина

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    Батька Нікі Мінаж на смерть збила машина - Батька відомої співачки на смерть збила машина
    Батька Нікі Мінаж на смерть збила машина

    Роберт Мараж був доставлений у лікарню в критичному стані, де незабаром помер від отриманих травм

    У неділю, 14 лютого, батька співачки Нікі Мінаж Роберта Маража на смерть збила машину в Нью-Йорку.

    Про це повідомляє TMZ.

    Відзначається, що ДТП сталася на перетині Рослин-роуд і Рафф-авеню в Нью-Йорку в п'ятницю, 12 лютого. Водій втік із місця злочину.

    Роберт Мараж був доставлений у лікарню в критичному стані, де незабаром помер від отриманих травм.

    Поліція шукає водія, який зник з місця ДТП. Повідомляється, що пошуки ускладнюються тим, що немає точного опису автомобіля.

    Теги: ДТП США смерть водій Twitter
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