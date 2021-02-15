Батька відомої співачки на смерть збила машина

Роберт Мараж був доставлений у лікарню в критичному стані, де незабаром помер від отриманих травм

У неділю, 14 лютого, батька співачки Нікі Мінаж Роберта Маража на смерть збила машину в Нью-Йорку.

Про це повідомляє TMZ.

Відзначається, що ДТП сталася на перетині Рослин-роуд і Рафф-авеню в Нью-Йорку в п'ятницю, 12 лютого. Водій втік із місця злочину.

Роберт Мараж був доставлений у лікарню в критичному стані, де незабаром помер від отриманих травм.

via Facebook uma tia de Nicki Minaj publicou que Robert Maraj (Pai de Nicki ) veio a Falecer , as informações ainda não foram confirmadas ! esperamos que Deus posso conforta o coração da Nicki e sua Família nesse momento pic.twitter.com/UMA1iNproj — Rick Maraj (@HomoMrs) February 14, 2021

Поліція шукає водія, який зник з місця ДТП. Повідомляється, що пошуки ускладнюються тим, що немає точного опису автомобіля.