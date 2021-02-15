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    Донька Білла Гейтса вакцинувалась і поскаржилась, що не отримала чіпу від батька

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    Донька Білла Гейтса вакцинувалась і поскаржилась, що не отримала чіпу від батька

    Дівчина пожартувала щодо теорії змови і сказала, що препарат не імплантував чіп її геніального батька

    Дочка засновника Microsoft Білла Гейтса Дженніфер отримала свою першу дозу вакцини від коронавірусу.

    Про це вона повідомила у своєму Instagram.

    «Як студент-медик і амбіційний лікар, я вдячна, що це забезпечить мені захист і безпеку для моєї майбутньої практики. Я закликаю всіх наполегливо розглянути питання це для себе та своїх сімей. Чим більше людей вакцинуються, тим безпечніше ми будемо почуватися», – пише Дженніфер Гейтс.

    Вона пожартувала щодо теорії змови і сказала, що препарат не імплантував її геніального батька у мозок, додавши, що все одно буде носити маски навіть після вакцинації.

    Дженніфер Гейтс додала, що навіть після другої дози вакцини планує носити маску. Лікарі в США наполягають, що щеплення лише доповнює інші заходи безпеки й не означає, що можна забути про носіння масок, дотримання соціальної дистанції, миття рук тощо.

    Донька Білла Гейтса змогла отримати вакцину, оскільки навчається у медичному коледжі, і як майбутня лікарка входить в одну з пріоритетних груп.

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    Допис, поширений Jennifer Gates (@jenniferkgates)

    Нагадаємо, 22 січня засновник Microsoft Білл Гейтс щепився від коронавірусу і почувається добре.

    Теорії змови про те, що Гейтс якимось чином стоїть за створенням вірусу і хоче отримувати від цього вигоду, почали з’являтися в січні минулого року. Популярності набули чутки про те, що підприємець хоче імплантувати людям мікрочіпи під виглядом вакцинації. Сам ексглава Microsoft підкреслював, що не має з цим нічого спільного і говорив, що його турбує «існування всіх цих божевільних ідей».

    Нагадаємо, що Білл Гейтс спрогнозував доступність вакцин від Covid-19.

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    Теги: США лікар Білл Гейтс щеплення Microsoft Instagram
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