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    ЄНП підтримує намір «Народного фронту» стати членом-спостерігачем

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    ЄНП підтримує намір «Народного фронту» стати членом-спостерігачем
    Фото: AFP

    Згідно з рішенням Європейської народної партії, за виконання необхідних умов такий статус буде наданий «Народному фронту» після майбутніх виборів в Україні.

    Сьогодні Політична асамблея Європейської народної партії - загальноєвропейського об`єднання правих і центристських сил - прийняла важливе рішення підтримати намір політичної партії «Народний фронт» набути статус спостерігача. Про це йдеться у повідомленні на сайті фракції «Народного фронту».

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    Згідно з рішенням ЄНП, за виконання необхідних умов такий статус буде наданий «Народному фронту» після майбутніх виборів в Україні.

    «Народний фронт» вітає рішення наших європейських партнерів і продовжуватиме свою діяльність активної політичної сили, яка поділяє спільні з нашими союзниками цінності і принципи.

    Вітаємо з розширенням української присутності в Європейській народній партії інші політичні сили України, які уже мають статус спостерігача або перебувають в процесі його набуття.

    Як повідомлялось, у «Народному фронті» назвали головну небезпеку розпуску парламенту. На переконання керівника фракції Максима Бурбака, якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску парламенту - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним.

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