ЄНП підтримує намір «Народного фронту» стати членом-спостерігачем



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Фото: AFP

Згідно з рішенням Європейської народної партії, за виконання необхідних умов такий статус буде наданий «Народному фронту» після майбутніх виборів в Україні.

Сьогодні Політична асамблея Європейської народної партії - загальноєвропейського об`єднання правих і центристських сил - прийняла важливе рішення підтримати намір політичної партії «Народний фронт» набути статус спостерігача. Про це йдеться у повідомленні на сайті фракції «Народного фронту».

Згідно з рішенням ЄНП, за виконання необхідних умов такий статус буде наданий «Народному фронту» після майбутніх виборів в Україні.

«Народний фронт» вітає рішення наших європейських партнерів і продовжуватиме свою діяльність активної політичної сили, яка поділяє спільні з нашими союзниками цінності і принципи.

Вітаємо з розширенням української присутності в Європейській народній партії інші політичні сили України, які уже мають статус спостерігача або перебувають в процесі його набуття.

Як повідомлялось, у «Народному фронті» назвали головну небезпеку розпуску парламенту. На переконання керівника фракції Максима Бурбака, якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску парламенту - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним.