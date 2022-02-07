Єрмак розповів, як за три дні поборов коронавірус

Андрій Єрмак каже, що усі плани на цей тиждень в силі

Чиновник отримав негативний тест, тож сьогодні вже вирушає на роботу

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок, 7 лютого, повідомив, що поборов коронавірус. Він розповів, що вже сьогодні вирушить на роботу.

Єрмак повідомив, що отримав негативний тест, тож сьогодні вже вирушає на роботу. Він додав, що максимально використав вихідні, щоб підлікуватися.

«Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає. Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше», – написав чиновник.

На додаток він побажав усім «потужного імунітету та міцного здоров‘я».

Нагадаємо, очільник Офісу президента Єрмак 3 лютого заявив, що захворів на коронавірус.



