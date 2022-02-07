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    Перетворив квартиру на covid-лабораторію. Киянин ледь не сів у тюрму за підробку документів

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    Обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути ув’язнення.
    фото: depositphotos

    Чоловік продавав підробні медичні документи за 300-500 грн

    У Києві директор будівельного магазину отримав покарання – рік і шість місяців позбавлення волі, яке було замінено на рік іспитового терміну за підробку медичних документів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок Дніпровського райсуду Києва від 28 січня.

    У жовтні 2020 року обвинувачений через месенджер Telegram замовив у невідомої особи підробні незаповнені бланки результатів дослідження коронавірусної хвороби Covid-19 з реквізитами та печаткою ТОВ «Ніколаб». За це він заплатив $500.

    Починаючи з січня 2021 року, обвинувачений приступив до виготовлення підробних ПЛР-тестів на Covid-19 у власній столичній квартирі. Потенційних клієнтів чоловік шукав за допомогою месенджерів Telegram і Viber. Вартість одного фейкового документу з негативним результатом дослідження коронавірусної хвороби вартувала від 300 грн до 500 грн. Отримані гроші на банківську картку, обвинувачений витрачав у супермаркетах, закладах громадського харчування, АЗС, поповнював мобільні телефони.

    Незаконний бізнес тривав до вересня 2021 року допоки обвинуваченого не викрили правоохоронці. Чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути ув’язнення.

    Суд затвердив угоду про визнання винуватості та поклав на обвинуваченого низку обов’язків: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

    Крім цього, обвинувачений заплатить 15,1 тис. грн за проведення експертиз.

    Як повідомляв «Главком», на Волині працівниця «Укрпошти» виготовила близько 60 фальшивих медичних довідок з негативними ПЛР-тестами на Covid. За це суд їй дав три роки умовно.

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    Теги: Київ документи вирок коронавірус
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    Перетворив квартиру на covid-лабораторію. Киянин ледь не сів у тюрму за підробку документів