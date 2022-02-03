Єрмак захворів на коронавірус

Голова Офісу президента пообіцяв інтенсивно лікуватись

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав позитивний тест на коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він написав, що сьогодні отримав позитивний тест.

«Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись», – повідомив Єрмак.

Очільник Офісу президента зауважив, що наступний тиждень буде дуже важливим, тому він зробить «все можливе й пройде максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги».

Нагадаємо, 9 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Того ж дня Єрмак також повідомив, що інфікувався коронавірусом. Менш як за два тижні він одужав.

Минулого тижня Єрмак розповів, про що домовилися радники «нормандської четвірки». Зустріч тривала 8,5 годин у Парижі.

До слова, за минулу добу, 2 лютого, в Україні зафіксовано рекордні з початку пандемії 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

2 лютого Міністерство охорони здоров'я визнало, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.



