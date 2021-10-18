  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вакцинація на Закарпатті: замість щеплення медики зливають вакцини в каналізацію

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    18 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 9524 осіб - Вакцинація на Закарпатті: замість щеплення медики зливають вакцини в каналізацію
    18 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 9524 осіб
    фото tsn.ua

    Пацієнти платять за сертифікат і за те, щоб їх не кололи від 2 до 2,5 тис. гривень

    На Закарпатті медики видають людям сертифікати про щеплення, але самі їх не роблять. Вакцини просто зливаються в умивальник. Про це повідомляє ТСН.

    Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом від Pfizer, українці йдуть в прищепні пункти, але замість уколу місцеві медики просто зливають їх дозу вакцину в рукомийник.

    Пацієнти платять за сертифікат і за те, щоб їх не кололи від 2 до 2,5 тис. гривень.

    «Афера набула такого масштабу, що, наприклад, на Закарпатті вже можна говорити про справжній антивакцинаційний туризм», – розповідають журналісти.

    Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    До слова, за минулу добу 18 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 9524 осіб, зафіксовано 177 летальних випадків, 3421 пацієнт одужав.

    Читайте також:

    Теги: Закарпаття туризм житло щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вакцинація на Закарпатті: замість щеплення медики зливають вакцини в каналізацію