Вакцинація на Закарпатті: замість щеплення медики зливають вакцини в каналізацію

Пацієнти платять за сертифікат і за те, щоб їх не кололи від 2 до 2,5 тис. гривень

На Закарпатті медики видають людям сертифікати про щеплення, але самі їх не роблять. Вакцини просто зливаються в умивальник. Про це повідомляє ТСН.

Щоб отримати необхідний для роботи в Євросоюзі міжнародний сертифікат про вакцинацію препаратом від Pfizer, українці йдуть в прищепні пункти, але замість уколу місцеві медики просто зливають їх дозу вакцину в рукомийник.

Пацієнти платять за сертифікат і за те, щоб їх не кололи від 2 до 2,5 тис. гривень.

«Афера набула такого масштабу, що, наприклад, на Закарпатті вже можна говорити про справжній антивакцинаційний туризм», – розповідають журналісти.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

До слова, за минулу добу 18 жовтня, коронавірус в Україні виявили у 9524 осіб, зафіксовано 177 летальних випадків, 3421 пацієнт одужав.