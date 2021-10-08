Німеччина змінює правила в'їзду українців: що змінилося

Німеччина запровадила карантин для невакцинованих мандрівників з України

Німеччина внесла Україну до списку країн «високого ризику»

Німеччина внесла Україну до списку країн «високого ризику» через високу захворюваність коронавірусом. Українські туристи без вакцинації тепер мають іти на карантин. Про це повідомляє Інститут Роберта Коха.

У інституті зазначили, що ці обмеження також будуть стосуватися туристів з інших країн з високим рівнем зараження коронавірусом.

Згідно з оновленими правилами, невакцинованим туристам доведеться перебувати на десятиденному карантині після прибуття до Німеччини.

У випадку наявності негативного ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію, термін карантину може скласти п’ять днів.

Вакциновані мандрівники або ті, хто перехворів на коронавірус, звільняються від проходження карантину.

Наразі Німеччина визнає вакцини Pfizer, Modernа, AstraZeneca, Janssen.

Для подорожей до Німеччини українцям потрібно заповнити спеціальну форму, надати негативний ПЛР-тест, антиген тест, довідку про одужання або сертифікат вакцинації, а для невакцинованих пройти карантин.

Нові правила набудуть чинності з 10 жовтня.

До слова, коронавірус забрав життя відомого в Україні бізнес-тренера.

Також санлікар Херсонщини закликав вакцинуватися, бо «в реанімації телефон віддадуть дружині і вона знайде всіх коханок».

Нагадаємо, МОЗ роз’яснив, які вакцини від Covid-19 можна комбінувати.

Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.