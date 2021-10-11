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    Франція змінила умови в'їзду для українців

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    Нові правила в'їзду у Францію набирають чинності 11 жовтня - Франція змінила умови в'їзду для українців
    Нові правила в'їзду у Францію набирають чинності 11 жовтня
    фото: Reuters

    Тепер Париж зможуть відвідати лише повністю вакциновані мандрівники

    Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

    В’їзд із територій «помаранчевої» зони до Франції здійснюється лише за умови нагальної потреби. Відвідати країну з туристичною метою українці, як і раніше, зможуть – але лише ті, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

    Щоб підтвердити імунізацію, доведеться отримати ковід-сертифікат міжнародного зразка. Зазначимо, що не всі вакцини, які використовуються в Україні, придатні для такої поїздки.

    Так, Франція визнає лише такі препарати:

    • Pfizer/Comirnaty;
    • Moderna;
    • AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield;
    • Jansen/Johnson & Johnson (ця вакцина вимагає введення лише однієї, а не двох доз).

    «Червоними», згідно з індикаторами уряду Франції, є Афганістан, Бразилія, Коста-Ріка, Куба, Грузія, Іран, Мальдіви, Пакистан, Росія, Сейшельські острови, Сурінам і Туреччина.

    Крім того, в Держприкордонній службі повідомили, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації і від 11 жовтня буде приймати громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna і Pfizer.

    Нагадаємо, напередодні Німеччина змінює правила в'їзду українців.

    Нещодавно Північна Македонія визнала українські covid-сертифікати.

    Крім того, Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді.

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    Теги: ЄС Франція Париж туризм українці щеплення вакцинація мандрівка коронавірус
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    Франція змінила умови в'їзду для українців