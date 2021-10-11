Франція змінила умови в'їзду для українців

Тепер Париж зможуть відвідати лише повністю вакциновані мандрівники

Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

В’їзд із територій «помаранчевої» зони до Франції здійснюється лише за умови нагальної потреби. Відвідати країну з туристичною метою українці, як і раніше, зможуть – але лише ті, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.

Щоб підтвердити імунізацію, доведеться отримати ковід-сертифікат міжнародного зразка. Зазначимо, що не всі вакцини, які використовуються в Україні, придатні для такої поїздки.

Так, Франція визнає лише такі препарати:

Pfizer/Comirnaty;

Moderna;

AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield;

Jansen/Johnson & Johnson (ця вакцина вимагає введення лише однієї, а не двох доз).

«Червоними», згідно з індикаторами уряду Франції, є Афганістан, Бразилія, Коста-Ріка, Куба, Грузія, Іран, Мальдіви, Пакистан, Росія, Сейшельські острови, Сурінам і Туреччина.

Крім того, в Держприкордонній службі повідомили, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації і від 11 жовтня буде приймати громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna і Pfizer.

Нагадаємо, напередодні Німеччина змінює правила в'їзду українців.

Нещодавно Північна Македонія визнала українські covid-сертифікати.

Крім того, Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді.