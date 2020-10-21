«ЄС» готова входити до більшості в Київраді і брати відповідальність за ситуацію у місті — Порошенко



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Голосування до Київради має загальнонаціональне значення. І підтримувати варто саме ту політичну силу, яка здатна захищати від повзучого промосковського реваншу, - п'ятий президент України

Президент і його «Слуги» дивляться на успіхи столичної громади і їх давить зелена жаба. Вони постійно намагаються залізти у кишеню до громад, - Порошенко

«Європейська солідарність» готується до більшості в Києві та брати свою частину відповідальності за ситуацію в місті. Інакше є ризик, що такий більший під тиском Банкової міської голови створити разом зі «Слугами народу» та ОПЗЖ. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко у відеозв'язку, що оприлюднене у Facebook.

«Додатково озирнутися навкруги, щоб побачити, що наш рідний Київ став набагато кращим і більш комфортним. Відбулося це за допомогою децентралізації, яку я ініціював і яку успішно запровадив наша команда. Саме вона дала місту небачений досі фінансовий ресурс. Рекордно збільшила бюджет Києва. Майже втричі. З 23 мільйонів в 2014 році до майже 62 мільярдів минулого року. Погодьтеся, за такий гроші міська влада може зробити і набагато більше.



Але ключова проблема не в цьому. Президент і його «Слуги» поділяються на успіхи столичної громади та їх дають зелена жаба. Вони постійно намагаються залізти в кишені до громадськості. Розуміючи, що «пані мер» пролітає на своїй чарівній парасолі, - хочу змінити закон про столицю. Виберіть реальну владу в обраному вами міському голові. А віддати її - визначеному президенту «смотрящему». Чи то з «Велюру», чи то з «Кварталу» - «какая разница?»



Права Києва, щоб не втратити, потрібно захистити. Це серйозна боротьба. По плечу вона була лише сильної політичної команди. Яка має сильну фракцію в парламенті, де «Європейська солідарність» вже не розроблена «вірусалом» скаженого принтера дилетантів. І сильна фракція в Київраді. Обидві фракції працюють на Київ як одна команда. У тому числі j для моєї особистості участі», - зазначив Порошенко у своєму зверненні.

«Київ - столиця України. Тут же в критичних моментах вирішується питання про всі країни. Безумовно, ваше голосування до Київради є загальнонаціональним значенням. Підтримуючи ціну саме ту політичну силу, яка здатна захищати від повного промосковського реваншу не лише столицю, а всю Україну. І це - «Європейська солідарність», - стверджує п'ятий президент України.

Петро Порошенко підкреслив, що «Європейська солідарність» поважає вибір міського голови кіянами.

«Хто б не був вашим обранцем у мери, не варто віддавати нам владу в одні руки. Яка школа від монофільості, ви бачили на прикладі Верховної Ради. Наше завдання в Києві - захистити киян і допомогти вам. А міського голову, міську владу - контролювати та тримати в тонусі.



Тому прошу вас на виборах до Київради відмовити за «Європейську солідарність». Це пропозиція «два в одному». З одного боку, фахові та досвідчені адміністратори міста, з іншого - українські проєвропейські патріоти України.



Європейський Київ - європейський вибір - «Європейська солідарність», - наголосив п'ятий президент України.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.