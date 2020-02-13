Росія запросила зустріч з Україною в Радбезі ООН



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Засідання для аналізу виконання Мінських домовленостей відбудеться у четвер, 18 лютого

Рада Безпеки ООН 18 лютого обговорить виконання Мінських домовленостей з ініціативи Російської Федерації.

Про це повідомив перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський.

«У зв'язку із п'ятою річницею Мінських домовленостей, що відзначається сьогодні, Росія запросила 18 лютого провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН за участю представника ОБСЄ для аналізу виконання угод», - зазначив Полянський.

За його словами, зустріч Радбезу може бути призначена на другу половину дня четверга.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що мінський процес можна буде вважати проваленим, якщо протягом року на непідконтрольних територіях Донбасу не пройдуть вибори або затягнеться процес розведення військ.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко заявив, що ключове, що отримала Україна від Мінських угод – це зупинення наступу регулярної російської армії, звільнення заручників, формування міжнародної антипутінської коаліції, дорогоцінний час для розбудови Збройних Сил і санкції проти держави-агресора.

Джерело: Интерфакс