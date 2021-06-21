ЄС на рік продовжив санкції за російську анексію Криму

Уперше санкції пов'язані з незаконною анексією Росією Криму і Севастополя, були введені в червні 2014 року

Чинні наразі санкції включають обмеження на цільовий імпорт у ЄС товарів походженням з Криму або Севастополя

Рада Європейського Союзу на один рік продовжила санкції, пов'язані з незаконною анексією Росією Криму і Севастополя. Про це ідеться у повідомленні пресслужби євроінституції.

«Рада ЄС сьогодні постановила продовжити санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, на наступний рік до 23 червня 2022 року», – сказано в інформації.

Чинні наразі санкції включають обмеження на цільовий імпорт в ЄС товарів походженням з Криму або Севастополя, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму або Севастополі. Експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки, дослідження і видобутку нафти, газу і мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

«ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права відповідно до заяви Високого представника з закордонних справ і політики безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року», – ідеться у комюніке.

Уперше санкції пов'язані з незаконною анексією Росією Криму і Севастополя, були введені в червні 2014 року. Вони стали відповіддю на спроби навмисне підірвати територіальну цілісність України і дестабілізувати країну. З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки й індивідуальні обмежувальні заходи, у відповідь на цю навмисну дестабілізацію України, включаючи подовжені сьогодні санкції.

Раніше повідомлялося, що нові санкції проти Російської Федерації Сполучені Штати Америки можуть ввести зокрема за отруєння і арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Також радник президента США Джейк Салліван заявив, що Вашингтон, як і раніше, виступає проти російського газогону «Північний потік – 2». Він запевнив, що США продовжать вводити санкції проти цього проекту.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

У ході двосторонньої зустрічі президент США Джо Байден попередив російського лідера Володимира Путіна про те, що наслідки можливої смерті російського опозиціонера Олексія Навального будуть катастрофічними для Росії.